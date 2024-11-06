Döner bıçağıyla soygun girişimi: Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Olay, 1 Kasım'da Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir ekmek fırınına giren Emrullah V., yanında getirdiği döner bıçağı ve bıçakla çalışanları tehdit ederek, kasadaki paraları istedi. Çıkan arbede sokağa taaşındı. Fırın işçileri Ş.G., K.B. ve olaya müdahale etmek isteyen esnaf O.K., yaralandı saldırgan tarafından yaralandı.