Dönerci dükkanının yağları sızınca cadde buz pistine döndü
İstanbul Arnavutköy’de bir dönerci dükkanında stoklanan yağlar dükkana sızma yaptı. İşyeri çalışanları dükkanı temizlemek için yağı caddeye boşaltınca vatandaşlar ve araç sahiplerine zor anlar yaşadı. Bir araç kayarak başka bir araca çarparken çok sayıda kişi kayarak düştü.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında stoklanan yağlar dükkana sızdı.
VİDEO: Dönerci sahibi tüm yağı caddeye boşalttı, çok sayıda kişi kayarak düştü