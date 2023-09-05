Dönerci dükkanının yağları sızınca cadde buz pistine döndü

İstanbul Arnavutköy’de bir dönerci dükkanında stoklanan yağlar dükkana sızma yaptı. İşyeri çalışanları dükkanı temizlemek için yağı caddeye boşaltınca vatandaşlar ve araç sahiplerine zor anlar yaşadı. Bir araç kayarak başka bir araca çarparken çok sayıda kişi kayarak düştü.

Dönerci dükkanının yağları sızınca cadde buz pistine döndü - 1

Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında stoklanan yağlar dükkana sızdı.

VİDEO: Dönerci sahibi tüm yağı caddeye boşalttı, çok sayıda kişi kayarak düştü

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Dönerci dükkanının yağları sızınca cadde buz pistine döndü - 2

Çalışanlar işyerini basan yağı temizlemek için su ve yağı caddeye boşalttı.

Dönerci dükkanının yağları sızınca cadde buz pistine döndü - 3

Genç Osman Caddesi’nde bulunan yokuştan aşağıya akan yağ kısa süre sonra araç sürücülerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Park halinde olan bir otomobil hiçbir müdahale olmadan kayarak park halinde olan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

Dönerci dükkanının yağları sızınca cadde buz pistine döndü - 4

Bazı vatandaşlar ise yolda duramayarak yokuş boyunca kayarken bazıları ise ayakta durmakta güçlük çekerek düştü.

Dönerci dükkanının yağları sızınca cadde buz pistine döndü - 5


Görüntülerde bir vatandaşın elleriyle yoldan da destek alarak kenara çıkmaya çalıştığı görüldü. Belediye ekiplerine yapılan ihbar üzerine yola kumlama çalışması yapıldı ve cadde trafiğe kapatıldı.

Dönerci dükkanının yağları sızınca cadde buz pistine döndü - 6

"BUZ PİSTİNE DÖNDÜ"

Cadde üzerinden geçen ve yaşananları gören Ömürcan Yıldız, “Sabah saatlerinde dükkanımızı açtıktan sonra yerde bir kayganlık olduğunu fark ettik. Bir dönerci dükkanından geldiğini tespit ettik. Belediye ekipleri geldi ve yolda kumlama yaptı. Yokuş dik olduğu için kaza oldu bir araç olduğu yerde kaymaya başladı. Kumlama yapıltıktan sonra bir problem kalmadığını gördük. Pisliği dışarıya atmışlar yokuşta olunca burası buz pistine döndü resmen.” Şeklinde konuştu.

Dönerci dükkanının yağları sızınca cadde buz pistine döndü - 7

Yine cadde üzerinde düşmekten son anda kurtulan İrfan Saka isimli vatandaş, “Bunların denetlenmesi lazım buraya yağ dökülmüş çok tehlikeli bende düşüyordum az kalsın hem de ben engelli bir vatandaşım." ifadelerini kullandı.

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