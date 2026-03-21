Dönüş çilesi. Trafik yoğunluğu 40 kilometreyi aştı

21.03.2026 23:12

Son Güncelleme: 21.03.2026 23:27

İHA

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle, 43 ilin geçiş noktasında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de oluşan araç trafiği 40 kilometreyi aştı. Şehirler arası kara yolunda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

IHA

Pazartesi günü milyonlarca öğrencinin ders başı yapacak olması ve kamu kurumlarında mesainin başlayacak olması nedeniyle vatandaşlar dönüş yoluna geçti. 

IHA

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece yarısına kadar devam etti.

IHA

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinden Ankara'nın Elmadağ ilçesine kadar uzanan yaklaşık 40 kilometrelik kara yolunda trafik yoğunluğu her geçen saat arttı.

IHA

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu ile Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunun kesiştiği noktada trafik zaman zaman durma noktasına geldi. 

IHA

Araçların tampon tampona ilerlediği güzergahlarda uzun kuyruklar oluşurken, yoğunluk havadan da görüntülendi. 

IHA

Polis ve jandarma ekipleri şehirler arası kara yollarında denetimlerini artırdı. Sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

IHA

Araç trafiğinin pazar günü artarak devam etmesi bekleniyor.