Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu

Haberler - İHA 03.08.2022 - 15:49
Çeşitli nedenlerle yıllar önce sevdiklerini geride bırakıp Avrupa ülkelerine göç eden gurbetçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yaz tatilini hem de Kurban Bayramı’nı sevdikleriyle birlikte Türkiye’de geçirmek için temmuz ayından itibaren ülkeye geldi.
Edirne’de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan yurda giriş yapan gurbetçilerden bazıları ise ay yıldızlı Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşayıp gözyaşlarına hakim olamadı.
Gurbetçilerin Türkiye’de yaklaşık 1 ay süren tatilleri sona ermeye başladı. Sevdiklerini geride bırakıp yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğuna geçen gurbetçiler, hem Edirne’de hem de Bulgaristan’daki gümrük kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Gurbetçilerin Türkiye’ye giriş yaparken sevinç, çıkış yaparken hüzün yaşadığı Kapıkule Gümrük Kapısı’nda metrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kapıkule’de işlemleri tamamlanan gurbetçiler, Kapıkule’nin karşı kapısı Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda da yoğunluk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
Türkiye’de geçirdikleri sürenin çok güzel olduğunu ancak dönüş yolunda olduğu için üzüntülü olduğunu söyleyen Ayşe Ersoy, anavatan Türkiye’den ayrılmanın hüznünü yaşadığını ifade etti.
Gurbetçi Gülşah Didim de Türkiye’de yaşayan vatandaşlara "ülkenin kıymetini bilin" çağrısı yaparak, “Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmasın, bizim ülkemiz çok farklı” şeklinde konuştu.