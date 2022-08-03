Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için geçen ay ülkeye gelen 1 milyonu aşkın gurbetçi, hüzünlü dönüş yolculuğunda hem Edirne’de hem de Bulgaristan’daki gümrük kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Haberler - İHA 03.08.2022 - 15:49

Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu - 1

Çeşitli nedenlerle yıllar önce sevdiklerini geride bırakıp Avrupa ülkelerine göç eden gurbetçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yaz tatilini hem de Kurban Bayramı’nı sevdikleriyle birlikte ’de geçirmek için temmuz ayından itibaren ülkeye geldi.

Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu - 2

’de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan yurda giriş yapan gurbetçilerden bazıları ise ay yıldızlı Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşayıp gözyaşlarına hakim olamadı.

Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu - 3

Gurbetçilerin ’de yaklaşık 1 ay süren tatilleri sona ermeye başladı. Sevdiklerini geride bırakıp yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğuna geçen gurbetçiler, hem Edirne’de hem de ’daki gümrük kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu - 4

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Gurbetçilerin ’ye giriş yaparken sevinç, çıkış yaparken hüzün yaşadığı Kapıkule Gümrük Kapısı’nda metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu - 5

Kapıkule’de işlemleri tamamlanan gurbetçiler, Kapıkule’nin karşı kapısı Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda da yoğunluk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu - 6

"ÜLKENİN KIYMETİNİ BİLİN"

’de geçirdikleri sürenin çok güzel olduğunu ancak dönüş yolunda olduğu için üzüntülü olduğunu söyleyen Ayşe Ersoy, anavatan Türkiye’den ayrılmanın hüznünü yaşadığını ifade etti.

Gurbetçi Gülşah Didim de Türkiye’de yaşayan vatandaşlara "ülkenin kıymetini bilin" çağrısı yaparak, “Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmasın, bizim ülkemiz çok farklı” şeklinde konuştu.

Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu - 7
Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu - 8
Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu - 9
Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu - 10
Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu - 11
Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu - 12
Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu - 13
Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu - 14

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