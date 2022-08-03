Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu

"ÜLKENİN KIYMETİNİ BİLİN"

Türkiye’de geçirdikleri sürenin çok güzel olduğunu ancak dönüş yolunda olduğu için üzüntülü olduğunu söyleyen Ayşe Ersoy, anavatan Türkiye’den ayrılmanın hüznünü yaşadığını ifade etti.

Gurbetçi Gülşah Didim de Türkiye’de yaşayan vatandaşlara "ülkenin kıymetini bilin" çağrısı yaparak, “Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmasın, bizim ülkemiz çok farklı” şeklinde konuştu.