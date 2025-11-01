Dört katlı bina yıkıldı: Bitişteki apartman duvarsız kaldı!
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında dört katlı bina yıkılınca, bitişiğindeki apartman duvarsız kaldı. Duvarları yıkılan evinde tek başına otururken görüntülenen yaşlı kadın, "Sinirden oturdum çalışmaları izledim." diye konuştu.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Veliefendi Mahallesi Arif Şentürk Sokağı'nda 29 Ekim Çarşamba günü iddiaya göre, dört katlı bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı verildi.