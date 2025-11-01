Dört katlı bina yıkıldı: Bitişteki apartman duvarsız kaldı!

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında dört katlı bina yıkılınca, bitişiğindeki apartman duvarsız kaldı. Duvarları yıkılan evinde tek başına otururken görüntülenen yaşlı kadın, "Sinirden oturdum çalışmaları izledim." diye konuştu.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Veliefendi Mahallesi Arif Şentürk Sokağı'nda 29 Ekim Çarşamba günü iddiaya göre, dört katlı bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı verildi.

Çalışmaların başladığı binanın yıkımı tamamlanınca, bitişikteki apartmanın da duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Duvarsız kalan binadaki dairelerde bazı eşyalar ise yıkıntıların arasında kaldı.

Yıkım sırasında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

"SİNİRDEN OTURDUM ÇALIŞMALARI İZLEDİM"

Dairelerinde hasar oluşan apartman sakinleri zararlarının karşılanmasını bekliyor.

Duvarsız kalan evinde tek başına otururken görüntülenen Behiye İçkili (67) yetkililere seslendi, duvarının yapılmasını istedi.

Yaşlı kadın şöyle konuştu:

"Ben de sinirden oturdum çalışmaları izledim. Hiçbir şey söylemiyorlar, biraz sesimizi çıkardık mı hemen suçlu oluyoruz. Kimse suçlu değil, Yıktınız burayı yapacaksınız. 'Yapmıyoruz.' dediler.

İki koltuğum ve bir adet çift kişilik yatağım yıkıntıların arasında kaldı. Onları bile karşılamıyorlar. Yetkililere sesleniyorum, duvarımın yapılmasını istiyorum."

