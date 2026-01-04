Dört şehri sallayan 4,7'lik deprem ne anlama geliyor? Naci Görür'den açıklama

Vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden olan deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." denildi.

Kentte bir düğün salonunda kaydedilen görüntülerde vatandaşların deprem olduğu esnada panik yaşadığı görüldü.

Bir başka görüntüde ise depremin ardından bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı yer aldı.