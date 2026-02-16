Dört yıl önce tamamen kurumuştu. "Kuş Cenneti" yeniden su tutmaya başladı
Konya'da yaklaşık 172 türden ve 54 bin canlıya ev sahipliği yapan Küçük Göl, bölgede etkili olan yağmurların ardından eski günlerine dönmeye başladı.
Konya'daki Küçük Göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı.
Kule ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün kuzeybatısında yer alan Küçük Göl, son yıllarda kurak geçen mevsimler ve yer altı sularının azalmasıyla 4 sene önce tamamen kurumuştu.
Göl, son dönemde bölgede oldukça yoğun yağan yağmurlar sonrasında yeniden su tutmaya başladı.
Kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve kuş gözlemcileri için önemli bir gözlem noktası olan Küçük Göl'ün bugünlerdeki doluluk oranının yüzde 40'lara ulaştığı tahmin ediliyor.
Göl içinde göçmen kuşlarının ürediği dokuz küçük ada yer alır. Göl su kuşları için üreme ve göç yeridir.
Yaz ördeği, Macar ördeği, Pasbaş patka, Dikkuyruk, Kılıçgaga, Büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve Gülen sumru gölde ürüyorlar.
Kara boyunlu batağan, Angıt, dikkuyruk, Uzunbacak, kılıçgaga, Akça cılıbıt, Sakarca gölü üreme ve kışlamada kullanır.
Göl tüm dünya korunan dikkuyruklarında üreme alanı olarak da bilinir. Son zamanlarda gölde 172 kuş bulunduğu, 54 türün burada ürediği tespit edildi. Alan Avrupa'da yok olamaya başlayan flamingoların yaşadığı alan olarak önemi bilinir.