Dörtyol Belediyesi hangi partide? Dörtyol Belediye başkanı kimdir? Dörtyol Belediye başkan adayları
Dörtyol Belediyesi hangi partide? Dörtyol Belediye Başkanı kimdir? Dörtyol Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Dörtyol Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Dörtyol Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Dörtyol yerel seçim sonuçları..
DÖRTYOL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Dörtyol Belediyesini 32.306 alınan oy ve %47.76 oy oranı ile MHP adayı Fadıl Keskin kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP%47.76
- İyi Parti%46.51
- HDP%3.43
- Saadet Partisi%1.66
- BTP%0.63