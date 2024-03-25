Dörtyol Belediyesi hangi partide? Dörtyol Belediye başkanı kimdir? Dörtyol Belediye başkan adayları

DÖRTYOL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Dörtyol Belediyesi Başkanı Fadıl Keskin Kimdir?

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl KESKİN, 01.08.1955 Dörtyol doğumludur. İlköğretimini Ocaklıda, Orta ve Lise Öğretimini Dörtyol’da tamamlamıştır. Askerlik Hizmetini Kayseri Hava İndirme Tugayında yapmıştır.



Vatani görevini tamamladıktan sonra 1977 yılında İskenderun Demir Çelik Anonim Şirketinde çalışmaya başlamıştır. 1999 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Dörtyol Belediye Meclis Üyeliğine seçilmiş ve 2002 yılında emekli olarak Milliyetçi Hareket Partisi Dörtyol Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır. 2004 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Dörtyol Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere katılmış fakat 81 oy farkla seçimi kaybetmiştir. 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Dörtyol Belediye Başkanı seçilmiş ve aralıksız olarak 2014 yılına kadar görev yapmıştır.



2019 yılında Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Dörtyol Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve halen Dörtyol Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl KESKİN evli ve 3 kız 1 erkek çocuk babasıdır.