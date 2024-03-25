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Dörtyol Belediyesi hangi partide? Dörtyol Belediye başkanı kimdir? Dörtyol Belediye başkan adayları

Dörtyol Belediyesi hangi partide? Dörtyol Belediye Başkanı kimdir? Dörtyol Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Dörtyol Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Dörtyol Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Dörtyol yerel seçim sonuçları..

Dörtyol Belediyesi hangi partide? Dörtyol Belediye başkanı kimdir? Dörtyol Belediye başkan adayları - 1

DÖRTYOL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Dörtyol Belediyesini 32.306 alınan oy ve %47.76 oy oranı ile MHP adayı Fadıl Keskin kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP%47.76
  • İyi Parti%46.51
  • HDP%3.43
  • Saadet Partisi%1.66
  • BTP%0.63

TÜRKİYE HABERLERİ

Dörtyol Belediyesi hangi partide? Dörtyol Belediye başkanı kimdir? Dörtyol Belediye başkan adayları - 2

DÖRTYOL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Dörtyol Belediyesi Başkanı Fadıl Keskin Kimdir?

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl KESKİN, 01.08.1955 Dörtyol doğumludur. İlköğretimini Ocaklıda, Orta ve Lise Öğretimini Dörtyol’da tamamlamıştır. Askerlik Hizmetini Kayseri Hava İndirme Tugayında yapmıştır.

Vatani görevini tamamladıktan sonra 1977 yılında İskenderun Demir Çelik Anonim Şirketinde çalışmaya başlamıştır. 1999 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Dörtyol Belediye Meclis Üyeliğine seçilmiş ve 2002 yılında emekli olarak Milliyetçi Hareket Partisi Dörtyol Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır. 2004 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Dörtyol Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere katılmış fakat 81 oy farkla seçimi kaybetmiştir. 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Dörtyol Belediye Başkanı seçilmiş ve aralıksız olarak 2014 yılına kadar görev yapmıştır.

2019 yılında Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Dörtyol Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve halen Dörtyol Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl KESKİN evli ve 3 kız 1 erkek çocuk babasıdır.

Dörtyol Belediyesi hangi partide? Dörtyol Belediye başkanı kimdir? Dörtyol Belediye başkan adayları - 3

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ÖMER OĞUZ UÇAR
  • YAŞAR TOKSOY
  • MESUT TUNÇ
  • CİHAN TUFAN
  • FADIL KESKİN
  • YILDIRAY YILDIZ
  • SABUHA AKDAĞ
  • KAZIM YALÇIN
  • ERDİNÇ SAY
  • BAHADIR AMAÇ
  • EMRE PEKÖZ
  • RECEP GÜÇLÜBİLEK
  • MUHAMMET ESABİL DUYMAZ
  • İBRAHİM GÜLEN
  • HALİL OLĞUN
Dörtyol Belediyesi hangi partide? Dörtyol Belediye başkanı kimdir? Dörtyol Belediye başkan adayları - 4

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