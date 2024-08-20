Döşemealtı Belediye Başkanının makam odasına haciz
Antalya'da Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, 100 milyon liralık borç ödenmediği gerekçesiyle haczedildi.
Antalya'nın Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon lira karşılığında hizmet aldığı firma, faiziyle 100 milyon liraya yaklaşan alacağını tahsil edemediğini öne sürerek icra dairesine başvurdu. İcra dairesi, alacaklı firmanın borcuna karşılık Döşemealtı Belediye Başkanlığı makamındaki eşyaların haczedilme talebini onayladı.