Döşemealtı Belediyesi hangi partide? Döşemealtı Belediye başkanı kimdir? Döşemealtı Belediye başkan adayları
Döşemealtı Belediyesi hangi partide? Döşemealtı Belediye Başkanı kimdir? Döşemealtı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Döşemealtı Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Döşemealtı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Döşemealtı yerel seçim sonuçları..
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Döşemealtı Belediyesini 18.701 alınan oy ve %48.77 oy oranı ile CHP Parti adayı Turgay Genç kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %48.77
- AK Parti %48.50
- Saadet Partisi %1.58
- HDP %0.56
- DP %0.25
- DSP %0.16
- Diğe r%0.1