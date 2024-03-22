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Döşemealtı Belediyesi hangi partide? Döşemealtı Belediye başkanı kimdir? Döşemealtı Belediye başkan adayları

Döşemealtı Belediyesi hangi partide? Döşemealtı Belediye Başkanı kimdir? Döşemealtı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Döşemealtı Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Döşemealtı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Döşemealtı yerel seçim sonuçları..

Döşemealtı Belediyesi hangi partide? Döşemealtı Belediye başkanı kimdir? Döşemealtı Belediye başkan adayları - 1

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Döşemealtı Belediyesini 18.701 alınan oy ve  %48.77 oy oranı ile CHP Parti adayı Turgay Genç kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %48.77
  • AK Parti %48.50
  • Saadet Partisi %1.58
  • HDP %0.56
  • DP %0.25
  • DSP %0.16
  • Diğe r%0.1

TÜRKİYE HABERLERİ

Döşemealtı Belediyesi hangi partide? Döşemealtı Belediye başkanı kimdir? Döşemealtı Belediye başkan adayları - 2

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Döşemealtı Belediyesi Başkanı Turgay Genç  Kimdir?


1976 yılında Antalya Döşemealtı doğdu. İlkokul, Orta Okul ve Lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra, 1998 yılında Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 2000 yılında Topçu Asteğmen olarak, Diyarbakır Lice'de askerlik görevini yaptı.
İş hayatına Mimarlık ve İnşaat üzerine faaliyet gösteren kendi kurduğu şirketinde başladı.

Siyasete ise 2003 yılında Cumhuriyet Halk Partisinde başladı ve Düzlerçamı Belde Örgütü'nün yapılanmasını sağladı. 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisinden Düzlerçamı Belediye Başkan Adayı oldu. Çok az bir oy farkı ile seçilemedi. Bu seçimde, örgütlenme bilincinin gücünü hissederek, çalışmalara hız verdi. 2006 - 2009 yılları arasında partisinin İl yöneticiliği kadrosunda görev yaptı.

2009 Yerel Seçimlerinde, CHP 1. sıra Antalya Büyükşehir ve Döşemealtı Belediye Meclis Üyesi oldu. İlçemizde Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Koordinasyon Merkezini kurulmasında öncülük etti. Döşemealtılı hemşerilerine kurulan koordinasyon merkezinde koordinatör olarak hizmet etti. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinde İmar Komisyonu Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yürüten Genç, 2014 yılı yerel seçimlerinde Döşemealtı Belediye Başkanı seçildi. Belediye Başkanı Mimar Turgay Genç evli ve iki çocuk babasıdır.
Döşemealtı Belediyesi hangi partide? Döşemealtı Belediye başkanı kimdir? Döşemealtı Belediye başkan adayları - 3

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • BEKİR KIVRIM
  • MENDERES DAL
  • EMRE AFACAN
  • MURAT ÖZÇELİK
  • MESUT HEKİMOĞLU
  • CAVİT DAĞ
  • BUĞRA HAN ALPALTAŞ
  • ADEM SOLMAZ
  • TUGAY ÖZTÜRK
  • MUZAFFER TURAN
  • MEHMET HANCI
  • EYÜP ÇİFTÇİ
  • METİN KANDEMİR
  • YAŞAR JALE YATBAZ
Döşemealtı Belediyesi hangi partide? Döşemealtı Belediye başkanı kimdir? Döşemealtı Belediye başkan adayları - 4

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Kepez Seçim Sonuçları
Korkuteli Seçim Sonuçları
Kumluca Seçim Sonuçları
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