Döşemealtı Belediyesi hangi partide? Döşemealtı Belediye başkanı kimdir? Döşemealtı Belediye başkan adayları

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Döşemealtı Belediyesi Başkanı Turgay Genç Kimdir?

1976 yılında Antalya Döşemealtı doğdu. İlkokul, Orta Okul ve Lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra, 1998 yılında Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 2000 yılında Topçu Asteğmen olarak, Diyarbakır Lice'de askerlik görevini yaptı.İş hayatına Mimarlık ve İnşaat üzerine faaliyet gösteren kendi kurduğu şirketinde başladı.Siyasete ise 2003 yılında Cumhuriyet Halk Partisinde başladı ve Düzlerçamı Belde Örgütü'nün yapılanmasını sağladı. 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisinden Düzlerçamı Belediye Başkan Adayı oldu. Çok az bir oy farkı ile seçilemedi. Bu seçimde, örgütlenme bilincinin gücünü hissederek, çalışmalara hız verdi. 2006 - 2009 yılları arasında partisinin İl yöneticiliği kadrosunda görev yaptı.2009 Yerel Seçimlerinde, CHP 1. sıra Antalya Büyükşehir ve Döşemealtı Belediye Meclis Üyesi oldu. İlçemizde Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Koordinasyon Merkezini kurulmasında öncülük etti. Döşemealtılı hemşerilerine kurulan koordinasyon merkezinde koordinatör olarak hizmet etti. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinde İmar Komisyonu Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yürüten Genç, 2014 yılı yerel seçimlerinde Döşemealtı Belediye Başkanı seçildi. Belediye Başkanı Mimar Turgay Genç evli ve iki çocuk babasıdır.