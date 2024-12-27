Döviz bürosunda dehşet | Gasp edip çalışanı rehin aldı, polis etrafını sarınca yakalandı!

Adana'da tabancayla girdiği döviz bürosundan 18 bin euro gasbeden, kaçarken de bir çalışanı rehin alan Eyüp S. paralarla birlikte yakalandı.

Döviz bürosunda dehşet | Gasp edip çalışanı rehin aldı, polis etrafını sarınca yakalandı! - 1

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda yaşandı. Cerrahi maske ile döviz bürosuna giren Eyüp S., yanında getirdiği tabancayla tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Paraları Eyüp S.'ye veren çalışanlar, bu sırada panik butonuna bastı.

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Döviz bürosunda dehşet | Gasp edip çalışanı rehin aldı, polis etrafını sarınca yakalandı! - 2

Gasbettiği 18 bin euro ile kaçmak isteyen şüpheli, polisin geldiğini fark edince bir çalışanı rehin aldı.  Rehin aldığı çalışan ile kaçmaya çalışan Eyüp S., çevresini saran polislere teslim oldu.

Döviz bürosunda dehşet | Gasp edip çalışanı rehin aldı, polis etrafını sarınca yakalandı! - 3

Rehin alınan çalışan yaralanmadan kurtarılırken, Eyüp S. ise gasbettiği paralar ve olayda kullandığı tabanca ile yakalandı.

Döviz bürosunda dehşet | Gasp edip çalışanı rehin aldı, polis etrafını sarınca yakalandı! - 4

İlk ifadesinde hurdacılık yaptığı ve borcu nedeniyle olayı gerçekleştirdiği söylediği öne sürülen şüpheli, gözaltı alınarak emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Döviz bürosunda dehşet | Gasp edip çalışanı rehin aldı, polis etrafını sarınca yakalandı! - 5
Döviz bürosunda dehşet | Gasp edip çalışanı rehin aldı, polis etrafını sarınca yakalandı! - 6
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