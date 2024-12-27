Döviz bürosunda dehşet | Gasp edip çalışanı rehin aldı, polis etrafını sarınca yakalandı!
Adana'da tabancayla girdiği döviz bürosundan 18 bin euro gasbeden, kaçarken de bir çalışanı rehin alan Eyüp S. paralarla birlikte yakalandı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda yaşandı. Cerrahi maske ile döviz bürosuna giren Eyüp S., yanında getirdiği tabancayla tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Paraları Eyüp S.'ye veren çalışanlar, bu sırada panik butonuna bastı.