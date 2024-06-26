Dövmesi ele verdi! Çinli eniştesini öldürme nedeni ortaya çıktı: Zorla Kur'an kursuna gönderdi

Polis, sürdürdüğü operasyonda olaya karıştığı belirlenen Bilalijiang A. (17), Abdusalam K. (17), Murat K. (25), Ömer U. (19) ve Arafat A.(24)’ı Kağıthane’de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden 8 bin 300 dolar para ele geçirildi. Daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin sorguları, Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Yımaran Y.’nin eniştesinde yüklü miktarda para olduğunu söylediğini, bu parayı almak için olayı gerçekleştirdiklerini söylediler. Şüpheliler üzerlerinden çıkan paranın Hasan Nur’dan aldıkları paranın bir bölümü olduğunu öğrenildi.