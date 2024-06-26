Dövmesi ele verdi! Çinli eniştesini öldürme nedeni ortaya çıktı: Zorla Kur'an kursuna gönderdi
Zeytinburnu'nda yurtdışından gelen Çin uyruklu eniştesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yımaran Y. "Eniştem beni Türkiye’de zorla Kur'an kursuna göndermişti. Bu yüzden annem Çin’de ceza almıştı ve hapis yatıyordu. Bu yüzden yaptım." dedi. Şüphelilerin üzerinden gasbettikleri 8 bin 300 dolar para çıktığı öğrenildi.
Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde, 21 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda, yurtdışından gelen Çin uyruklu Hasan Nur, eşinin yeğeni Yımaran Y.(18)'nin evine gitti.
Eve girdiği anda 3 kişinin saldırısına uğrayan Hasan Nur, darbedilerek öldürüldü.