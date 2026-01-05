Dövmesini sildirmek istedi, elinden oluyordu
05.01.2026 10:43
İHA
Batman'da elindeki dövmeyi sildirmek isteyen genç, hastanelik oldu. Elinde ikinci derece yanık oluşan adama deri ve doku nakli yapılacak.
Batman'da dövme sildirmek isteyen adamın elinde büyük hasar oluştu.
Antalya'da yaşayan Yasin Taş isimli adam, yılbaşı öncesi memleketi Batman'da sol elinin üzerinde yer alan gül dövmesini sildirmek istedi.
Yaptığı araştırmada bir güzellik merkezine ulaşan Taş'a, 17 Aralık tarihinde lazer ile dövme silme işleminin ilk seansı uygulandı.
Birkaç gün sonra aynı güzellik merkezine giden Taş'a yapılan ikinci işlem sonrası gencin sol elinde lazer uygulaması yapılan bölgede yanık ve deride su toplaması meydana geldi.
"KREM KULLAN, AĞRI KESİCİ AL"
Güzellik merkezi görevlileri Taş'a kendisine verdikleri kremi kullanmasını, ağrı olması durumunda ise eczaneden ağrı kesici alması önerisinde bulundu.
Güzellik merkezi görevlilerinin tutumu karşısında hastaneye giden gence doktorlar uygulama yapılan bölgede ikinci derece yanık meydana geldiğini belirterek, plastik cerrahiye yönlendirdi.
ELİNDEKİ HASAR BÜYÜK
Yapılan kontrollerde Taş'ın elinde meydana gelen hasarın büyük olduğu, deri ve doku nakli yapılması gerektiği belirtildi.
Dövme sildirmek için gittiği güzellik merkezinin hatalı uygulaması nedeniyle mağdur olduğunu belirten Taş, firma hakkında savcılığa giderek şikayetçi olacağını belirtti.
HASARLI BÖLGEYE DERİ NAKLİ YAPILACAK
Güzellik merkezinin işlem öncesi dövmenin silinmesinin ardından her hangi bir iz kalmayacağını ama elinde ileri derecede yanık oluştuğunu ve iz kalacağını belirten Taş, şunları söyledi:
"- Dövmemi sildirmek için bir güzellik merkezine gittim. Üçüncü seansta bayağı bir kötü oldu. Elimde ikinci derece yanıklar oluştu.
- Araç kaplama işi yapıyorum, genelde su ile işimiz oluyor ve şu anda elimi kullanamayacak durumdayım. Doktorlar, plastik cerrahiye yönlendiriyor. Yanık bölgenin üzerine deri ekleme olacağını söylüyorlar."