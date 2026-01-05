Dövmesini sildirmek istedi, elinden oluyordu

Güzellik merkezinin işlem öncesi dövmenin silinmesinin ardından her hangi bir iz kalmayacağını ama elinde ileri derecede yanık oluştuğunu ve iz kalacağını belirten Taş, şunları söyledi:

"- Dövmemi sildirmek için bir güzellik merkezine gittim. Üçüncü seansta bayağı bir kötü oldu. Elimde ikinci derece yanıklar oluştu.

- Araç kaplama işi yapıyorum, genelde su ile işimiz oluyor ve şu anda elimi kullanamayacak durumdayım. Doktorlar, plastik cerrahiye yönlendiriyor. Yanık bölgenin üzerine deri ekleme olacağını söylüyorlar."