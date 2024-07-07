Dövüldü, vuruldu, ölümden döndü: Şüphelilerden fazla ceza aldı
Sivas'ta patates tarlası kiralama konusunda çıkan tartışmada Mesut Özer'i tabanca ile sırtından vurarak yaralayan ve yerde iki sanık, indirimlerle birlikte 2,5 yıl hapis cezası aldı. Mesut Özer ise 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Özer, "Ben bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdim. Vurulduğum halde onlara benden daha az ceza verildi." ifadelerini kullandı. Gerekçeli kararda ise sanıklara haksız tahrik ve cezaların gelecekleri üzerindeki olası etkileri ile duruşmada gözlemlenen olumlu halleri dikkate alınarak indirim yapıldığı belirtildi.
İstanbul'da yaşayan Mesut Özer ile Ruşen Yıldız ve İsmail Akın, tatil için ayrı araçlarla Çınarlı'ya geldi.
Ruşen Yıldız ve İsmail Akın, patates tarlalarının kiralanması nedeniyle aralarında bir süredir husumet bulunan Mesut Özer'i gece saatlerinde telefonla arayarak konuşmak için çağırdı. Bir süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile Ruşen Yıldız, iddiaya göre Mesut Özer'e kafa attı. İkili arasında yaşanan kavga sırasında ise Yıldız'ın yanında bulunan İsmail Akın, montunun sağ cebine sakladığı tabancayı çıkararak Mesut Özer'in sırtına 2 el ateş etti.