Dövülerek öldürülen Esra’nın annesi olay gününü anlattı: “Hastaneye geldiğimizde her şey bitmişti”

Mersin’de erkek arkadaşı tarafından darp edilerek öldürülen 27 yaşındaki Esra Asena Temir’in acılı annesi, katil M. B.’nin en ağır cezayı almasını istiyor. “Kızımı darp ederek öldürmüş. En ağır darbeyi başından almış yavrum.” diyen anne Asiye Temir, “Onun içerden çıkmasını istemiyorum.” şeklinde konuştu. Cinayet gününü anlatan anne Temir, “Hastaneye vardığımızda zaten her şey bitmişti. Orada doktorlar bana ‘ümidi kes, beyinden çok darbe almış’ dediler.” ifadelerini kullandı.

Dövülerek öldürülen Esra’nın annesi olay gününü anlattı: “Hastaneye geldiğimizde her şey bitmişti” - 1

Mersin’de erkek arkadaşı M. B. tarafından darp edilerek öldürülen 27 yaşındaki Esra Asnea Temir’in acılı annesi, zanlının en ağır cezayı almasını istiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dövülerek öldürülen Esra’nın annesi olay gününü anlattı: “Hastaneye geldiğimizde her şey bitmişti” - 2

Olay, 29 Haziran Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre, Merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı Esra Asena Temir'i otomobille alan M.B, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı genç kadını darp etti.

HASTANEYE BIRAKTI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temir'i Toros Devlet Hastanesine götüren M.B., ardından kayıplara karıştı. Kafasından ağır darbeler alan genç kız alındığı yoğun bakımda, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Kaçarken yakalanan M.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Dövülerek öldürülen Esra’nın annesi olay gününü anlattı: “Hastaneye geldiğimizde her şey bitmişti” - 3

Kızının ölümüyle ilgili konuşan anne Asiye Temir, kızının geçen yıl M. B. ile arkadaş olduğunu söyledi. 4 ay önce kızının kendisine bu durumu dile getirdiğini belirten Temir, “Kızım bana ‘çok sevdim’ dedi. Bende bir şey demedim. Sadece iyi tanımasını söyledim.” şeklinde konuştu.

Dövülerek öldürülen Esra’nın annesi olay gününü anlattı: “Hastaneye geldiğimizde her şey bitmişti” - 4

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Cinayetten bir gün önce kızının hiçbir sorunu olmadığını söyleyen anne Temir, “Gece kızımla tartışmış mı ne yapmış bilmiyoru. Kızımı gelip buradan alıp gitmiş. Sabah ben kalktığımda kızımın telefonunu aradım cevap vermedi. Daha sonra o caniyi aradım ve o da bakmadı. En son annesini aradım. Ona kızımı sordum ve o da ‘Gece tartışmışlar, şu an hastanede’ dedi. Hastaneye vardığımızda zaten her şey bitmişti. Orada doktorlar bana ‘ümidi kes, beyinden çok darbe almış’ dediler.” diye konuştu.

Dövülerek öldürülen Esra’nın annesi olay gününü anlattı: “Hastaneye geldiğimizde her şey bitmişti” - 5

 “ONUN İÇERDEN ÇIKMASINI İSTEMİYORUM”

Kızının darp edilerek öldürüldüğünü vurgulayan Temir, “En ağır darbeyi başından almış yavrum. Doktorların raporunda da bu var. Şikayetçiyiz. Onun içerden çıkmasını istemiyorum. Benim yavrum böyle canilerin elinden gitti başka gençlerin gitmesini istemiyorum. Çocuk tam bir psikopatmış. Kızım sevgisinin kurbanı oldu. Bir anne olarak yanıyorum. Başka annelerin yanmasını istemiyorum.” şeklinde konuştu.

Dövülerek öldürülen Esra’nın annesi olay gününü anlattı: “Hastaneye geldiğimizde her şey bitmişti” - 6
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