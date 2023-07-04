Dövülerek öldürülen Esra’nın annesi olay gününü anlattı: “Hastaneye geldiğimizde her şey bitmişti”

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Cinayetten bir gün önce kızının hiçbir sorunu olmadığını söyleyen anne Temir, “Gece kızımla tartışmış mı ne yapmış bilmiyoru. Kızımı gelip buradan alıp gitmiş. Sabah ben kalktığımda kızımın telefonunu aradım cevap vermedi. Daha sonra o caniyi aradım ve o da bakmadı. En son annesini aradım. Ona kızımı sordum ve o da ‘Gece tartışmışlar, şu an hastanede’ dedi. Hastaneye vardığımızda zaten her şey bitmişti. Orada doktorlar bana ‘ümidi kes, beyinden çok darbe almış’ dediler.” diye konuştu.