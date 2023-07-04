Dövülerek öldürülen Esra’nın annesi olay gününü anlattı: “Hastaneye geldiğimizde her şey bitmişti”
Mersin’de erkek arkadaşı tarafından darp edilerek öldürülen 27 yaşındaki Esra Asena Temir’in acılı annesi, katil M. B.’nin en ağır cezayı almasını istiyor. “Kızımı darp ederek öldürmüş. En ağır darbeyi başından almış yavrum.” diyen anne Asiye Temir, “Onun içerden çıkmasını istemiyorum.” şeklinde konuştu. Cinayet gününü anlatan anne Temir, “Hastaneye vardığımızda zaten her şey bitmişti. Orada doktorlar bana ‘ümidi kes, beyinden çok darbe almış’ dediler.” ifadelerini kullandı.
Mersin’de erkek arkadaşı M. B. tarafından darp edilerek öldürülen 27 yaşındaki Esra Asnea Temir’in acılı annesi, zanlının en ağır cezayı almasını istiyor.