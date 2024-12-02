Drone uçuran çoban koyun otlatırken domuz sürüsü görüntüledi

Erzincan merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Sazlıpınar köyünde yaşayan ve ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Mert Yılmaz, 2018'de İletişim Fakültesi'ni kazandı. Ancak sadece bir gün derse giren Mert Yılmaz, 'şehir hayatı bana göre değil' diyerek, çok özlediği köyüne ve hayvanlarına geri döndü.