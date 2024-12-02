Drone uçuran çoban koyun otlatırken domuz sürüsü görüntüledi

Erzincan’da karla kaplı arazide koyun sürüsünü ağaç dallarıyla beslenmeleri için dışarı çıkaran 25 yaşındaki Mert Yılmaz, drone ile domuz sürüsü görüntüledi.

Drone uçuran çoban koyun otlatırken domuz sürüsü görüntüledi - 1

Erzincan merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Sazlıpınar köyünde yaşayan ve ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Mert Yılmaz, 2018'de İletişim Fakültesi'ni kazandı. Ancak sadece bir gün derse giren Mert Yılmaz, 'şehir hayatı bana göre değil' diyerek, çok özlediği köyüne ve hayvanlarına geri döndü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Drone uçuran çoban koyun otlatırken domuz sürüsü görüntüledi - 2

Yıllardır amatör olarak kendi imkanları ile fotoğraf ve video çeken Yılmaz, bunları 4 yıl önce sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayınca, büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Drone uçuran çoban koyun otlatırken domuz sürüsü görüntüledi - 3

Zamanla kendisini daha da geliştirip drone ve profesyonel kameralarda çekime başlayan Yılmaz, bu sefer de karla kaplı arazide domuz sürüsü görüntüledi.

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