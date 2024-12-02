Drone uçuran çoban koyun otlatırken domuz sürüsü görüntüledi
Erzincan’da karla kaplı arazide koyun sürüsünü ağaç dallarıyla beslenmeleri için dışarı çıkaran 25 yaşındaki Mert Yılmaz, drone ile domuz sürüsü görüntüledi.
Erzincan merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Sazlıpınar köyünde yaşayan ve ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Mert Yılmaz, 2018'de İletişim Fakültesi'ni kazandı. Ancak sadece bir gün derse giren Mert Yılmaz, 'şehir hayatı bana göre değil' diyerek, çok özlediği köyüne ve hayvanlarına geri döndü.