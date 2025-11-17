DSİ 1389 personel alımı 2025: DSİ işçi ve personel alımı başvuruları ne zaman? Alımı yapılacak kadrolar belli oldu

2025 DSİ personel alımı başvurularının başlayacağı tarih, kurum bünyesinde işçi ve personel alarak görev almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personelin alınacağını bildirdi ve kadro dağılımını açıkladı. Peki, 2025 DSİ işçi ve personel alımı başvuruları ne zaman? Hangi kadrolara alım yapılacak?