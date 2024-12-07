DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ kura sonuç tarihi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 515 sürekli işçi alımı yapacak. İşçi alımı için başvuru süreci geçtiğimiz günlerde geride kaldı. Başvuruları kabul edilen adaylar, kura takvimini merak ediyor. Peki, DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ kura sonuç tarihi - 1

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) işçi alımında süreç devam ediyor. Yayımlanan ilana göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak.

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DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ kura sonuç tarihi - 2

DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İşçi alımı ilanında kura tarihine de yer verildi. Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ kura sonuç tarihi - 3

Kura çekimi bölge müdürlükleri tarafından yapılırken sonuçlar, DSİ'nin resmi istesinden duyurulacak. Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler de bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.

DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ kura sonuç tarihi - 4

BAŞARI NOTU KAÇ?

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

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