DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ kura sonuç tarihi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 515 sürekli işçi alımı yapacak. İşçi alımı için başvuru süreci geçtiğimiz günlerde geride kaldı. Başvuruları kabul edilen adaylar, kura takvimini merak ediyor. Peki, DSİ 515 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) işçi alımında süreç devam ediyor. Yayımlanan ilana göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak.