DSİ işçi alımı başvuru ekranı 2025: İŞKUR DSİ 1305 işçi alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
20.11.2025 12:53
Tuğba Öztürk
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğümü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1389 adet sürekli işçi alımı yapılacak. 1389 adet sürekli işçi kadrosuna atanacaklardan 1305 kişi doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın), diğer 84 kişi ise sınav yöntemiyle belirlenecek. Peki, 2025 DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?
2025 İŞKUR DSİ işçi alımı başvuruları için geri sayım başladı. DSİ bünyesinde görev almak için yayımlanan işçi alımı ilanında uygunluklarına bakan vatandaşlar, başvuruların başlayacağı tarihi sorguluyor. DSİ tarafından alımı yapılacak işçi alımı kadrosu belli oldu. Peki, DSİ işçi alımı ne zaman?
2025 DSİ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
DSİ işçi alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.
Başvuru tarihlerinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
DSİ İŞÇİ ALIMI İÇİN KADROLAR BELLİ OLDU
DSİ bünyesine noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi alınacak.
GENEL ŞARTLAR
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
5) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
6) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
8) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.
TÜM ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN