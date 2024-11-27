DSİ işçi alımı başvuruları 2024: DSİ 515 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı başvuruları, kurumun bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. DSİ tarafından yayımlanan ilan sonrasında 515 işçi alımı için başvurular başladı. Adaylar başvuruların ardından kura çekimi ile DSİ'de yer alan kontenjanlara yerleştirilecek. Peki, 2024 DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

DSİ işçi alımı başvuruları 2024: DSİ 515 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - 1

2024 DSİ işçi alımı başvuruları sürmeye devam ediyor. DSİ, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. DSİ bünyesine aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak. Peki, 2024 DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

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DSİ işçi alımı başvuruları 2024: DSİ 515 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - 2

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. İlanlar 29 Kasım'a kadar İŞKUR internet sayfasında (www.iskur.gov.tr) yayımlanacak.

Adaylar, ilan süresince başvurularını bu kurum üzerinden yapacak.

DSİ işçi alımı başvuruları 2024: DSİ 515 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - 3

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

DSİ işçi alımı başvuruları 2024: DSİ 515 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - 4

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak.

Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

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