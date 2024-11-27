DSİ işçi alımı başvuruları 2024: DSİ 515 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

2024 DSİ işçi alımı başvuruları sürmeye devam ediyor. DSİ, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. DSİ bünyesine aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak. Peki, 2024 DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?