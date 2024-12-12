DSİ işçi alımı kura çekim tarihi: DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak. İş ilanına başvuran adayların gündeminde kura takvimi varç



