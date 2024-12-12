DSİ işçi alımı kura çekim tarihi: DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı için başvuru süreci başlatmıştı. 29 Kasım'da sona eren başvuru süreci ardından gözler DSİ işçi alımı kura çekim tarihine çevrildi. Peki, DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ işçi alımı kura çekim tarihi: DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak. İş ilanına başvuran adayların gündeminde kura takvimi varç 

TÜRKİYE HABERLERİ

DSİ işçi alımı kura çekim tarihi: DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

DSİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ

Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

DSİ işçi alımı kura çekim tarihi: DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi bölge müdürlükleri tarafından yapılırken sonuçlar, DSİ'nin resmi istesinden duyurulacak. Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler de bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.

DSİ işçi alımı kura çekim tarihi: DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

BAŞARI NOTU KAÇ?

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

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