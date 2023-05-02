DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura tarihi açıklandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Nisan ayında tamamlanan başvurular ardından gözler kura tarihine çevrildi. İlana göre, alımlar kura yöntemiyle yapılacak. Peki, DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman?

DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura tarihi açıklandı - 1

17 Nisan tarihinde başlayan DSİ işçi alımı başvuruları 22 Nisan 2023 tarihinde sona erdi. Sürekli işçi alımı ilanına başvuruda bulunan vatandaşlar kura tarihine odaklandı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 908 sürekli işçi alımı, herhangi bir sınava tabi tutulmadan noter kurasıyla gerçekleştirilecek.

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DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura tarihi açıklandı - 2

KURA TARİHİ

DSİ işçi alımı kuraları 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda yapılacak.

DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura tarihi açıklandı - 3

Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura tarihi açıklandı - 4


Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler de bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.

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