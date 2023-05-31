DSİ işçi alımı kuraları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Gözler DSİ kura sonuç ekranında

İlanda kura süreciyle ilgili şu ifadeler kullanıldı;



"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.



İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacaktır.



Bu adaylar 01/06/2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim(tebligat) yapılmayacaktır.