DSİ işçi alımı kurası ne zaman? DSİ 515 işçi alımı kura tarihi
Devlet Su İşleri (DSİ) sürekli işçi alımı kura sonuçları için geri sayım başladı. İşçi alımı başvuru süresinin tamamlanması ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava katılım göstermeye hak kazanacak adaylar, kura çekimi ile belirlenecek. Peki, DSİ işçi alımı kurası ne zaman?
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Buna göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak.