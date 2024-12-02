DSİ işçi alımı kurası ne zaman? DSİ 515 işçi alımı kura tarihi

Devlet Su İşleri (DSİ) sürekli işçi alımı kura sonuçları için geri sayım başladı. İşçi alımı başvuru süresinin tamamlanması ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava katılım göstermeye hak kazanacak adaylar, kura çekimi ile belirlenecek. Peki, DSİ işçi alımı kurası ne zaman?

DSİ işçi alımı kurası ne zaman? DSİ 515 işçi alımı kura tarihi - 1

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Buna göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DSİ işçi alımı kurası ne zaman? DSİ 515 işçi alımı kura tarihi - 2

Alımlar için başvuru süreci 29 Kasım'da sona erdi. Başvuru işlemlerini geride bırakan adaylar, kura çekim tarihini araştırıyor.

DSİ işçi alımı kurası ne zaman? DSİ 515 işçi alımı kura tarihi - 3

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura sonuçları ve isim listesi https://www.dsi.gov.tr/Duyuru/DuyuruListe adresinden ilan edilecek.



DSİ işçi alımı kurası ne zaman? DSİ 515 işçi alımı kura tarihi - 4

BAŞARI PUANI KAÇ?

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER