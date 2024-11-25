DSİ işçi alımı yapacak! İşte ilanın ayrıntıları

DSİ'nin 515 işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak. Peki, DSİ personel alımı başvurusu ne zaman?

DSİ işçi alımı yapacak! İşte ilanın ayrıntıları - 1

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, DSİ işçi alımına dair ayrıntılar...

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DSİ işçi alımı yapacak! İşte ilanın ayrıntıları - 2

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. İlanlar 29 Kasım'a kadar İŞKUR internet sayfasında (www.iskur.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar, ilan süresince başvurularını bu kurum üzerinden yapacak.

DSİ işçi alımı yapacak! İşte ilanın ayrıntıları - 3

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

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