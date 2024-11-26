DSİ işçi alımı yapacak! DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
DSİ'nin 515 işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak. Peki, DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, DSİ işçi alımına dair ayrıntılar...