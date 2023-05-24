DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi ilan edilecek

SINAVDAN KAÇ PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.