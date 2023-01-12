DSİ personel alımı 2023: DSİ personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, çeşitli branşlarda toplam 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Bakan Kirişçi tarafından sosyal medyada yapılan açıklama sonrasında 1273 personel alımına ilişkin tarih detayı verildi.
Buna göre; DSİ bünyesinde yer alacak 1273 personel alımı başvuruları Ocak ayı içerisinde yapılacak.
Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.