DSİ personel alımı başvuru ekranı 2025: İŞKUR DSİ personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? Kadro ve branş dağılımı belli oldu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel alımı yapacak. Noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı gibi kadrolara alımlar yapılacak. Personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı belli olurken, başvuruların ne zaman yapılacağı ve şartlar merak ediliyor. Peki, 2025 DSİ personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?