DSİ personel alımı başvuru ekranı 2025: İŞKUR DSİ personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? Kadro ve branş dağılımı belli oldu
17.11.2025 11:12
Son Güncelleme: 17.11.2025 11:13
AA
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel alımı yapacak. Noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı gibi kadrolara alımlar yapılacak. Personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı belli olurken, başvuruların ne zaman yapılacağı ve şartlar merak ediliyor. Peki, 2025 DSİ personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
2025 DSİ personel alımı başvurularının başlayacağı tarih, kurum bünyesinde işçi ve personel alarak görev almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personelin alınacağını bildirdi ve kadro dağılımını açıkladı. Peki, 2025 DSİ işçi ve personel alımı başvuruları ne zaman? Hangi kadrolara alım yapılacak?
2025 DSİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında personel alımına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı paylaşımında, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
DSİ personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru tarihlerinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
DSİ bünyesine noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi alınacak.
84 OPERATÖR SINAVLA ALINACAK
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavıyla ise 84 operatör alımı gerçekleşecek.