DSİ personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023 DSİ 1273 personel alımı başvurusu)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), 1273 sözleşmeli personel istihdam edecek. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi tarafından yapılan duyuruyla birlikte, DSİ personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ve hangi branşlardan alım yapılacağı belli oldu. Peki, DSİ personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

DSİ personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023 DSİ 1273 personel alımı başvurusu) - 1

Tarım ve Orman Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, çeşitli branşlarda toplam 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

DSİ personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023 DSİ 1273 personel alımı başvurusu) - 2

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Kirişçi tarafından sosyal medyada yapılan açıklama sonrasında 1273 personel alımına ilişkin tarih detayı verildi.

Buna göre; DSİ bünyesinde yer alacak 1273 personel alımı başvuruları Ocak ayı içerisinde yapılacak.

DSİ personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023 DSİ 1273 personel alımı başvurusu) - 3

ALIM YAPILACAK BRANŞ VE KADROLAR

Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.

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