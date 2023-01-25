DSİ personel alımı sonuçları 2023: DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DSİ personel alımı sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. DSİ bünyesinde istihdam edecek 1273 personel alımına ilişkin başvuru süreci 23 Ocak'ta tamamlandı. Peki, DSİ personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Devlet Su İşleri tarafından yapılan duyuruyla birlikte, personel alımı başvuru sonuçlarına ilişkin tarih açıklandı.
DSİ açıklamasında, "Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Buna göre; DSİ personel alımı başvuru sonuçlarının 7 Şubat 2023 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2(İki) katı kadar da yedek aday belirlenecek.
Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.