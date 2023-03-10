DSİ personel alımı sonuçları açıklandı: Kariyer Kapısı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde istihdam edilecek 1273 personel alımı başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Günlerdir beklenen sonuç duyurusu 10 Mart Cuma günü geldi. "1273 SÖZLEŞMELİ POZİSYONA YERLEŞEN ADAYLARA İLİŞKİN SONUÇLAR" başlıklı duyuruyla sonuçların açıklandığı ilan edildi.

DSİ personel alımı sonuçları açıklandı: Kariyer Kapısı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı - 1

Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı sonuçları için bekleyiş sona erdi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle sonuç tarihinin ertelendiğini duyuran DSİ, paylaştığı yeni duyuruyla değerlendirmelerin tamamladığını bildirdi.

DSİ personel alımı sonuçları açıklandı: Kariyer Kapısı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı - 2

DSİ personel alımı sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

KARİYER KAPISI SONUÇ SORGULAMA 

DSİ personel alımı sonuçları açıklandı: Kariyer Kapısı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı - 3

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruda "Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; Mühendis, Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Koruma ve Güvenlik Personeli unvanlarında toplam 1273 sözleşmeli pozisyona yerleşen adaylarla ilişkin sonuçlar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde yer almaktadır." ifadelerine yer verildi. 


DSİ personel alımı sonuçları açıklandı: Kariyer Kapısı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı - 4

Aynı açıklamada gerekli evraklarla ilgili; "Diğer taraftan atamaya ilişkin istenilen evraklar ileri bir tarihte web sitemizde (www.dsi.gov.tr) duyurulacaktır." denildi.

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