DSİ personel alımı sonuçları açıklandı: Kariyer Kapısı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı sonuçları için bekleyiş sona erdi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle sonuç tarihinin ertelendiğini duyuran DSİ, paylaştığı yeni duyuruyla değerlendirmelerin tamamladığını bildirdi.
DSİ personel alımı sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruda "Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; Mühendis, Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Koruma ve Güvenlik Personeli unvanlarında toplam 1273 sözleşmeli pozisyona yerleşen adaylarla ilişkin sonuçlar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.
Aynı açıklamada gerekli evraklarla ilgili; "Diğer taraftan atamaya ilişkin istenilen evraklar ileri bir tarihte web sitemizde (www.dsi.gov.tr) duyurulacaktır." denildi.