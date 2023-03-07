DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler sonuç duyurusunda

DSİ bünyesinde istihdam edilecek 1273 personel alımına ilişkin tarih sorgulamaları sürüyor. Başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlanan DSİ personel alımı için branş ve kadrolar belli olmuştu. Depremler nedeniyle ertelenen DSİ personel alımı sonuçları için tarihler merak edilmeye başladı. Peki, DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamayla, 7 Şubat'ta sonuçlanması beklenen 1273 personel alımının ertelendiği bilgisi verildi.
DSİ'nin resmi adresinden paylaşılan duyuruda, sürece ilişkin son durum "Genel Müdürlüğümüzce 17/01/2023 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarımızın tamamında toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmıştır.
Başvuranlar arasında deprem bölgesinde yaşayanların da bulunduğu göz önünde bulundurularak hak kayıplarının önlenmesi ve herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amacıyla 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanması öngörülen başvuru sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelenmiştir." sözleriyle paylaşıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı sonuçlarına ilişkin tarih araştırmaları sürüyor. 7 Şubat'ta açıklanması planlanan DSİ personel alımı sonuçları, meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti.
Sonuçların Mart ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.
DSİ personel alımı başvuru sonuçlarının 7 Şubat 2023 tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları, dsi.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.
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