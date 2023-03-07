DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler sonuç duyurusunda

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamayla, 7 Şubat'ta sonuçlanması beklenen 1273 personel alımının ertelendiği bilgisi verildi.



DSİ'nin resmi adresinden paylaşılan duyuruda, sürece ilişkin son durum "Genel Müdürlüğümüzce 17/01/2023 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarımızın tamamında toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmıştır.



Başvuranlar arasında deprem bölgesinde yaşayanların da bulunduğu göz önünde bulundurularak hak kayıplarının önlenmesi ve herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amacıyla 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanması öngörülen başvuru sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelenmiştir." sözleriyle paylaşıldı.