DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ'den 1273 personel alımıyla ilgili tarih açıklaması

DSİ personel alımı sonuçlarıyla ilgili bekleyiş devam ediyor. 7 Şubat tarihinde açıklanması beklenen 1273 personel alımı başvuru sonuçları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklama sonrasında, 7 Şubat'ta açıklanması beklenen 1273 personel alımının ertelendiği duyuruldu.
DSİ açıklamasında, "Genel Müdürlüğümüzce 17/01/2023 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarımızın tamamında toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmıştır. Başvuranlar arasında deprem bölgesinde yaşayanların da bulunduğu göz önünde bulundurularak hak kayıplarının önlenmesi ve herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amacıyla 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanması öngörülen başvuru sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verdi.
Buna göre; DSİ personel alımı sonuçlarının Mart ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
DSİ açıklaması şu şekilde;
"06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi olan deprem felaketi, yıkıcı etkisini gösterdiği 10 ilimizle birlikte birçok ilimizi de etkilemiştir.
Genel Müdürlüğümüzce 17/01/2023 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarımızın tamamında toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmıştır. Başvuranlar arasında deprem bölgesinde yaşayanların da bulunduğu göz önünde bulundurularak hak kayıplarının önlenmesi ve herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amacıyla 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanması öngörülen başvuru sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde www.dsi.gov.tr ayrıca bildirilecektir.
Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun."