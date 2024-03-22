Dünya Su Günü

DSP Belediye Başkan Adayları 2024 - DSP (Demokratik Sol Parti) Belediye Başkanı Aday Listesi

DSP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il DSP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için DSP belediye başkan adayları listesi...

DSP Belediye Başkan Adayları 2024 - DSP (Demokratik Sol Parti) Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL DSP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Adana: Hakan Buldu
  • Ankara: Mehmet Selim Çetin
  • Antalya: Hakan Şaklar
  • Aydın: Cemil Köroğlu
  • Balıkesir: Ejder Onursal
  • Bursa: Mahmut Bayram
  • Denizli: Ahmet Geçim
  • Diyarbakır: Ali Artun
  • Erzurum: Abdulbaki Yıldız
  • Eskişehir: Fevzi Öner
  • Gaziantep: Mehmet Bozkurt
  • Hatay: Tuğçe Babuççu
  • İstanbul: Nesim Pakır
  • İzmir: Kemal Cem Pülten
  • Kahramanmaraş: Ahmet Arslan
  • Kayseri: Davut Ocak
  • Kocaeli: Serap Bilmez
  • Konya: Aliye Cansu
  • Manisa: Turgay Akbaba
  • Mardin: Hasan Erçelebi
  • Mersin: Emrah Küçükkapdan
  • Muğla: Sevinç Erencan
  • Ordu: Adem Baş
  • Sakarya: Fatma İp
  • Samsun: Mustafa Arlı
  • Şanlıurfa: Metin Kaplan
  • Tekirdağ: İlhan Güzelgün
  • Trabzon: Uğur Erden
  • Van: Tuğçe Tekçe Ermiş

TÜRKİYE HABERLERİ

DSP Belediye Başkan Adayları 2024 - DSP (Demokratik Sol Parti) Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

DSP İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Zonguldak Alaplı: Erdal Bilgen
  • Eskişehir Mihalıççık: Haydar Çorum
  • Adana Çukurova: Selda Topatan
  • Adana İmamoğlu: İsmail Bozkurt
  • Adana Karaisalı: Hakan Ünnü
  • Adana Karataş: Berivan Bal
  • Adana Kozan: Kenan Akın
  • Adana Sarıçam: Aydın Aldatmaz
  • Adana Seyhan: Erhan Saltuk
  • Adana Yumurtalık: Armağan Buldu
  • Adana Yüreğir: Ahmet Mülayim
  • Adıyaman Merkez: Osman Kaya
  • Adıyaman Merkez: Halis Güler
  • Adıyaman Besni: Ramazan Murat
  • Afyonkarahisar Merkez: Ahmet Olcay Akıncı
  • Ağrı Merkez: Ayda Nur Gül
  • Aksaray Merkez: Öncü Uysal
  • Amasya Merkez: Ercan Turan
  • Amasya Gümüşhacıköy: Tuğba Turan
  • Amasya Taşova: Şennur Karataş
  • Ankara Akyurt: Cengiz Gündüz
  • Ankara Altındağ: Gülten Demirbaş
  • Ankara Ayaş: Nurettin Burak Sevinç
  • Ankara Beypazarı: Kadir Kurtuluş Yetkin
  • Ankara Çankaya: Deniz Çağlar
  • Ankara Çubuk: Şuayip Çınar
  • Ankara Elmadağ: Gülsen Birsu Şumnu
  • Ankara Etimesgut: Doğan Parlak
  • Ankara Evren: Erkan Kaygusuz
  • Ankara Gölbaşı: Nilgün Birbaş
  • Ankara Güdül: Tarkan Denizkaya
  • Ankara Haymana: Can Okan Erden
  • Ankara Kahramankazan: Ecevit Akbaba
  • Ankara Keçiören: Uğur Şener Kalemler
  • Ankara Mamak: Halil Utku Özterzi
  • Ankara Polatlı: Hakan Tekertarla
  • Ankara Pursaklar: Nuran Atak
  • Ankara Sincan: İsmail Dayı
  • Ankara Yenimahalle: Enver Aydın
  • Antalya Akseki: Berke Ertem
  • Antalya Aksu: Cihan Demirtaş
  • Antalya Alanya: Yüksel Uzan
  • Antalya Döşemealtı: Murat Özçelik
  • Antalya Elmalı: Yalçın Özhan
  • Antalya Finike: Reyhan Çakır
  • Antalya Gazipaşa: Enes Demirci
  • Antalya Gündoğmuş: Ali Onur Kara
  • Antalya İbradı: Fethiye Arslankara
  • Antalya Kaş: Osman Külahlı
  • Antalya Kemer: Yusuf Üras
  • Antalya Kepez: Salih Göktürk
  • Antalya Konyaaltı: Suna Akyıldız
  • Antalya Kumluca: Beyhan Çakır Şaklar
  • Antalya Manavgat: Ali Çelik
  • Antalya Muratpaşa: Ertan Moral
  • Antalya Serik: Zeynep Hazaroğlu
  • Ardahan Merkez: Azize Yildırım
  • Artvin Arhavi: Serhat Nalbant
  • Artvin Merkez: Ümit Koçak
  • Aydın Didim: Oya Günendi
  • Aydın Efeler: Sultan Aynacı
  • Aydın Germencik: Gültaze Özcan
  • Aydın İncirliova: Yaşar Karadeniz
  • Aydın Kuşadası: Galip Düzgün
  • Aydın Kuyucak: Ali Demir
  • Aydın Nazilli: Elif Bora
  • Aydın Söke: Ahmet Üçöz
  • Aydın Sultanhisar: Ayşe Karadeniz
  • Aydın Yenipazar: Zeki Akbaş
  • Balıkesir Ayvalık: Hasan Atmaca
  • Balıkesir Bandırma: Hakan Basan
  • Balıkesir Erdek: Deniz Aydın
  • Balıkesir Havran: Kenan Mürşid Aksoy
  • Bartın Merkez: Hasan Bekşen
  • Batman Merkez: Şükrü Aydın
  • Batman Beşiri: Remzi Özay
  • Batman Hasankeyf: Çağlar Özay
  • Bilecik Merkez: Serkan Namlıoğlu
  • Bilecik Bozüyük: Salih Yeşil
  • Bingöl Merkez: Mustafa Kaya
  • Bingöl Solhan: Abdulkerim Özdemir
  • Bitlis Merkez: Çiğdem Mercan
  • Bolu Merkez: Sevil Değirmenci
  • Burdur Merkez: Mehmet Mutlu
  • Bursa Büyükorhan: Hasan Dursun
  • Bursa Gemlik: Erkan Cebeci
  • Bursa Gürsu: Osman Murat Yoluk
  • Bursa Harmancık: Öznur Tosun
  • Bursa İnegöl: Onur Özaydın
  • Bursa İznik: Saadettin Arı
  • Bursa Karacabey: Taner Çınarkes
  • Bursa Keles: Ahmet Alpağut
  • Bursa Kestel: Hayriye Yılmaz
  • Bursa Mudanya: Betül Uruk
  • Bursa Mustafakemalpaşa: Salim Demiray
  • Bursa Nilüfer: Feride Çınarkes
  • Bursa Orhaneli: Cihan Özen
  • Bursa Orhangazi: Nurdan Bilgin
  • Bursa Osmangazi: Mehmet Seskir
  • Bursa Yenişehir: Hatice Çay
  • Bursa Yıldırım: Mehmet Tuncer
  • Çanakkale Merkez: Doğukan Çetin
  • Çanakkale Gelibolu: Recep Şarlak
  • Çankırı Merkez: Namık Kaya
  • Çorum Merkez: Naciye Akdoğan
  • Çorum İskilip: Büşra Nur Koç
  • Çorum Sungurlu: Can Barış Sapaz
  • Denizli Merkezefendi: İbrahim Doğukan Yıldız
  • Denizli Pamukkale: Hatun Arıcan
  • Diyarbakır Bağlar: Ali Yusuf Eraslan
  • Diyarbakır Bismil: Canan İlgin
  • Diyarbakır Çermik: Vedat Karakaş
  • Diyarbakır Çınar: Derya Ulaş
  • Diyarbakır Çüngüş: Ahmet Kapçak
  • Diyarbakır Dicle: Mustafa Biroğlu
  • Diyarbakır Eğil: Sait Tutuş
  • Diyarbakır Ergani: Cahit Ulaş
  • Diyarbakır Hani: Meryem Ulaş
  • Diyarbakır Hazro: Abdullah Toğaç
  • Diyarbakır Kayapınar: Mehmet Bulduk
  • Diyarbakır Kocaköy: Hacı Kaçar
  • Diyarbakır Sur: Kenan Büyükkoyuncu
  • Diyarbakır Yenişehir: Abdurrazzak Baytok
  • Düzce Akçakoca: İsmail Aydın
  • Düzce Cumayeri: Naim Kavak
  • Düzce Çilimli: Yunus Emre Baz
  • Düzce Merkez: Bekir Yıldız
  • Düzce Gölyaka: İrfan Malkoç
  • Düzce Gümüşova: Tuncay Aydın
  • Düzce Kaynaşlı: Mevlüt Eren Kaplan
  • Düzce Yığılca: Armağan Yıldız
  • Edirne Merkez: Çetin Atla
  • Edirne Süloğlu: Nuray Çetin
  • Elazığ Merkez: Hikmet Aydemir
  • Erzincan Merkez: Ümit Şahbaz
  • Erzincan Merkez: Murat Şahin
  • Erzincan Üzümlü: Işın Aydemir
  • Eskişehir Alpu: Ahmet Aytüre
  • Eskişehir Beylikova: Zülfiye Kolay
  • Eskişehir Çifteler: Melih Derici
  • Eskişehir Günyüzü: Mustafa Güneş
  • Eskişehir Han: Yusuf Özsoy
  • Eskişehir İnönü: Tagi Yıldız
  • Eskişehir Mahmudiye: Gürcan Demircan
  • Eskişehir Mihalgazi: Cevat Bekci
  • Eskişehir Odunpazarı: Garip Yıldırım
  • Eskişehir Sarıcakaya: Musa Özdalgın
  • Eskişehir Seyitgazi: Sedat Altuntaş
  • Eskişehir Sivrihisar: Ceyhun Dilek
  • Eskişehir Tepebaşı: Mürsel Çilek
  • Gaziantep İslahiye: Niyazi İncearık
  • Gaziantep Karkamış: Muhammed Dağcı
  • Gaziantep Nizip: Hüseyin Topaloğlu
  • Gaziantep Nurdağı: Mustafa Barna
  • Gaziantep Oğuzeli: Yakup Öztürkmen
  • Gaziantep Şahinbey: Kenan Erdem
  • Gaziantep Şehitkamil: Cengiz Barna
  • Gaziantep Yavuzeli: Ramazan Kılıç
  • Giresun Merkez: Korel Karadağ
  • Gümüşhane Merkez: İrem Gamze Demirci
  • Hakkari Merkez: Aziz Yildırım
  • Hatay Antakya: Ali Haydar Gençay
  • Hatay Defne: Hüseyin Dertop
  • Iğdır Merkez: Zilan Karakuş
  • Isparta Merkez: Efe Bedirhan Özbilge
  • İstanbul Adalar: Mustafa Gürkan Özgürkanlı
  • İstanbul Arnavutköy: Celal Hacıbayramoğlu
  • İstanbul Ataşehir: Erdem Dereli
  • İstanbul Avcılar: Nihal Yüzüak
  • İstanbul Bağcılar: Yeliz Ceylan
  • İstanbul Bahçelievler: Sema Men
  • İstanbul Bakırköy: Sercan Yıldırım
  • İstanbul Başakşehir: Musa Batuhan Ceylan
  • İstanbul Bayrampaşa: Adem Kocabaş
  • İstanbul Beşiktaş: Erol Özberk
  • İstanbul Beykoz: Yakup Çarbuğa
  • İstanbul Beylikdüzü: Behcet Özdemir
  • İstanbul Beyoğlu: Ümit Bahçacı
  • İstanbul Büyükçekmece: Şeyhmus Çelik
  • İstanbul Çatalca: Hakan Akagündüz
  • İstanbul Çekmeköy: Şahabettin Gönültaş
  • İstanbul Esenler: Mehmet Ordu
  • İstanbul Esenyurt: İpek Süt
  • İstanbul Eyüpsultan: İbrahim Bayraktar
  • İstanbul Fatih: Bekir Yekta Şenol
  • İstanbul Gaziosmanpaşa: Özal Karataş
  • İstanbul Güngören: Samet Sarıaslan
  • İstanbul Kadıköy: Barış Kazancı
  • İstanbul Kağıthane: Aşkın Dede
  • İstanbul Kartal: Mehmet Albayrak
  • İstanbul Küçükçekmece: Meltem Fatma Mercan
  • İstanbul Maltepe: Eren Kayaalp
  • İstanbul Pendik: Faruk Can Yıldız
  • İstanbul Sancaktepe: İhsan Topcu
  • İstanbul Sarıyer: Alaeddin Pınarbaşı
  • İstanbul Sultanbeyli: Yahya Aydın Çomak
  • İstanbul Sultangazi: Hüseyin Yaylıcıoğlu
  • İstanbul Şile: Ayten Erez
  • İstanbul Şişli: Mahmut Kaymak
  • İstanbul Tuzla: Güngör Çelik
  • İstanbul Ümraniye: İbrahim Deniz
  • İstanbul Üsküdar: Erdal Tüfekçi
  • İstanbul Zeytinburnu: Ekrem Koçar
  • İzmir Aliağa: Hatice Süner
  • İzmir Balçova: Kübra Karademir
  • İzmir Bayındır: Cem Karapo
  • İzmir Bayraklı: Dizem Durmaz
  • İzmir Bergama: Berk Oyar
  • İzmir Beydağ: Hüseyin Kireç
  • İzmir Bornova: Serap İlter
  • İzmir Buca: Tahsin İlik
  • İzmir Çeşme: Metin Yılmaz Doğuışık
  • İzmir Çiğli: Aytekin Karagüzel
  • İzmir Dikili: Barkın Kesici
  • İzmir Foça: Duygu Ölçar Atıcı
  • İzmir Gaziemir: Zeliha Meltem Yiğit
  • İzmir Güzelbahçe: Muhammet Mert Akın
  • İzmir Karabağlar: Sedat Atak
  • İzmir Karaburun: Nesrin Soydan Demirciefe
  • İzmir Karşıyaka: Yasemin Topçu
  • İzmir Kemalpaşa: Azmi Yamaç
  • İzmir Kınık: Ayhan Vuranel
  • İzmir Kiraz: Mehmet Ökçeci
  • İzmir Konak: Fatma Pınar Atak
  • İzmir Menderes: Berna Aykaç
  • İzmir Menemen: Tülin Öz
  • İzmir Narlıdere: Şahin Arslanoğlu
  • İzmir Ödemiş: Sevda İnanlı
  • İzmir Seferihisar: Seda Çakır
  • İzmir Selçuk: Şerife Şule Ünlü
  • İzmir Tire: Uğur Kaya
  • İzmir Torbalı: Hüseyin Enes Güngör
  • İzmir Urla: Oya Kahraman
  • Kahramanmaraş Göksun: Mehmet Akif Küçük
  • Karabük Merkez: Ela Soylu
  • Karaman Ayrancı: Hanife Güzeler Başkaya
  • Karaman Merkez: Sibel İmamoğlu
  • Kars Merkez: Rukiye Dilara Ünsal
  • Kars Selim: Gökçe Mustafa Sevinç
  • Kastamonu Azdavay: Fatih Yılmaz
  • Kastamonu İnebolu: Hikmet Ersoy
  • Kastamonu Merkez: Selahattin Bulanıkoğlu
  • Kastamonu Pınarbaşı: Cemal Çalışkan
  • Kayseri Melikgazi: Efekan Ulu
  • Kırıkkale Merkez: Tuğçe Sevil
  • Kırklareli Babaeski: Cihan Kaya
  • Kırklareli Demirköy: Birkan Duran
  • Kırklareli Merkez: Metin Kayalı
  • Kırklareli Kofçaz: Müjdat Dikbıyık
  • Kırklareli Lüleburgaz: Asiye Ceren Duran
  • Kırklareli Lüleburgaz: Hakan Karaman
  • Kırklareli Pehlivanköy: Mahmut Hüseyin Fırat
  • Kırklareli Pınarhisar: Bahattin Durgut
  • Kırklareli Vize: İlker Hiçyorulmaz
  • Kırşehir Merkez: Özkan Koçak
  • Kilis Merkez: Kezban Uzuntepe
  • Kocaeli Başiskele: Berkay Pelin
  • Kocaeli Çayırova: Hakan Ercan
  • Kocaeli Darıca: Demet Özdemir Çakal
  • Kocaeli Derince: Serkan Çakal
  • Kocaeli Dilovası: Birkan Karayel
  • Kocaeli Gebze: Çetin Töngel
  • Kocaeli Gölcük: Gülsıla Çoşkun
  • Kocaeli İzmit: Semih Önal
  • Kocaeli Kandıra: Davut Uzcan
  • Kocaeli Karamürsel: Şevval Polat
  • Kocaeli Kartepe: Fehmi Toy
  • Kocaeli Körfez: Selahattin Sal
  • Konya Ereğli: İlker Mehmet Aydoğan
  • Konya Karatay: Oğuzhan Sarıca
  • Konya Meram: Barış Uğuz
  • Kütahya Merkez: Yunus Emre Ergamalıoğlu
  • Manisa Saruhanlı: Orhan Semahi Akyıldız
  • Manisa Şehzadeler: Osman Alp Peyk
  • Manisa Yunusemre: Tanık Cevher
  • Mersin Akdeniz: Mürsel Çiftçi
  • Mersin Anamur: Ahmet Cengiz Kara
  • Mersin Aydıncık: Özkan Başkaya
  • Mersin Bozyazı: Çiğdem Biçer
  • Mersin Çamlıyayla: Mustafa Erkan Kaygu
  • Mersin Erdemli: Taner Zehir
  • Mersin Gülnar: Mustafa Kemal Tekin
  • Mersin Mezitli: Fikret İmamoğlu
  • Mersin Mut: Seyit Ahmet Ağaçkesen
  • Mersin Silifke: Fatma Altunok
  • Mersin Tarsus: Tolga Çakır
  • Mersin Toroslar: Mehmet Karacaoğlu
  • Mersin Yenişehir: Murat Emre Dolgun
  • Muğla Bodrum: Gülşen Onursal
  • Muğla Fethiye: Eda Albayrak
  • Muğla Köyceğiz: Gökhan İlendemli
  • Muğla Marmaris: Hatice Öbekli
  • Muğla Milas: Türkan Fulya Üsküdarlı
  • Muş Merkez: Selim Bıyık
  • Nevşehir Hacıbektaş: Ali Arslan Güvenç
  • Nevşehir Merkez: Ahmet Mümtaz Maden
  • Niğde Merkez: Yonca Fatma Demirci
  • Ordu Akkuş: İslam Türedi
  • Ordu Çamaş: Yunus Öztürk
  • Ordu Çatalpınar: Adem Abak
  • Ordu Fatsa: Mehmet Baştürk
  • Ordu Gülyalı: Adile Aslan
  • Ordu İkizce: Nütfullah Gül
  • Ordu Kabadüz: Fazıl Uzun
  • Ordu Perşembe: Bayram Baştürk
  • Ordu Ünye: Aynur Çakmak
  • Osmaniye Kadirli: Mehmet Kurt
  • Osmaniye Merkez: Arif Yiğit
  • Rize Merkez: Ersan Yılmaz
  • Sakarya Adapazarı: Ömer Altın
  • Sakarya Erenler: Murat Yılmaz
  • Sakarya Ferizli: Özbay Şahin
  • Sakarya Geyve: Fikret İp
  • Sakarya Pamukova: Ritvan Yıldız
  • Sakarya Serdivan: Selahattin Demir
  • Samsun 19 Mayıs: Niğmet Us
  • Samsun Atakum: Mehmet Koç
  • Samsun Bafra: Murat Arabacı
  • Samsun Canik: Serdar Falcıoğlu
  • Samsun Çarşamba: Ali Ak
  • Samsun Havza: Muharrem Uğur Yavuz
  • Samsun İlkadım: Murat Falcıoğlu
  • Samsun Kavak: Bünyamin Diksoy
  • Samsun Tekkeköy: Emine Yürükcü
  • Samsun Terme: Hüseyin Boz
  • Samsun Vezirköprü: Mustafa Kemal Binici
  • Sinop Boyabat: Davut Çalhan
  • Sinop Gerze: Mustafa Engin Karakurt
  • Sinop Saraydüzü: Talih Erk
  • Sinop Merkez: Yaşar Türkeş
  • Sivas Gemerek: Mustafa Soytürk
  • Sivas Gemerek: Nihat Başer
  • Şanlıurfa Haliliye: İbrahim Halil Yavuz
  • Tekirdağ Çerkezköy: Orhan Ergin
  • Tekirdağ Ergene: Sezayi Uçar
  • Tekirdağ Malkara: Yılmaz Yıldız
  • Tekirdağ Marmaraereğlisi: Betül Sarıkurt
  • Tekirdağ Muratlı: İbrahim Vergili
  • Tekirdağ Süleymanpaşa: Osman Çinar
  • Tokat Merkez: Zafer Galip Özberk
  • Trabzon Ortahisar: Mehmet Köse
  • Tunceli Ovacık: Jale Gündüzkanat
  • Tunceli Merkez: Mehmet Önder İştutan
  • Uşak Merkez: İnan Ünsal
  • Van İpekyolu: İbrahim Önal
  • Yalova Merkez: Alper Yüksel
  • Yozgat Çekerek: Hacı Mehmet Erdoğan
  • Yozgat Sorgun: İlhan Akgül
  • Yozgat Sorgun: Yurtseven Bozdemir
  • Yozgat Merkez: Zehra Atakan
  • Zonguldak Alaplı: Hayrettin Sevim
  • Zonguldak Merkez: Sevgi Emiç Delialioğlu Karadağ
DSP Belediye Başkan Adayları 2024 - DSP (Demokratik Sol Parti) Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

DSP İL İL SEÇİM SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP EDİLEBİLECEK!

2024 Yerel Seçim Sonuçları

Adana Seçim Sonuçları 2024
Adıyaman Seçim Sonuçları 2024
Afyonkarahisar Seçim Sonuçları 2024
Ağrı Seçim Sonuçları 2024
Aksaray Seçim Sonuçları 2024
Amasya Seçim Sonuçları 2024
Ankara Seçim Sonuçları 2024
Antalya Seçim Sonuçları 2024
Ardahan Seçim Sonuçları 2024
Artvin Seçim Sonuçları 2024
Aydın Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Seçim Sonuçları 2024
Bartın Seçim Sonuçları 2024
Batman Seçim Sonuçları 2024
Bayburt Seçim Sonuçları 2024
Bilecik Seçim Sonuçları 2024
Bingöl Seçim Sonuçları 2024
Bitlis Seçim Sonuçları 2024
Bolu Seçim Sonuçları 2024
Burdur Seçim Sonuçları 2024
Bursa Seçim Sonuçları 2024
Çanakkale Seçim Sonuçları 2024
Çankırı Seçim Sonuçları 2024
Çorum Seçim Sonuçları 2024
Denizli Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Seçim Sonuçları 2024
Düzce Seçim Sonuçları 2024
Edirne Seçim Sonuçları 2024
Elazığ Seçim Sonuçları 2024
Erzincan Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Seçim Sonuçları 2024
Giresun Seçim Sonuçları 2024
Gümüşhane Seçim Sonuçları 2024
Hakkari Seçim Sonuçları 2024
Hatay Seçim Sonuçları 2024
Iğdır Seçim Sonuçları 2024
Isparta Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Seçim Sonuçları 2024
İzmir Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Seçim Sonuçları 2024
Karabük Seçim Sonuçları 2024
Karaman Seçim Sonuçları 2024
Kars Seçim Sonuçları 2024
Kastamonu Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Seçim Sonuçları 2024
Kilis Seçim Sonuçları 2024
Kırıkkale Seçim Sonuçları 2024
Kırklareli Seçim Sonuçları 2024
Kırşehir Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Seçim Sonuçları 2024
Konya Seçim Sonuçları 2024
Kütahya Seçim Sonuçları 2024
Malatya Seçim Sonuçları 2024
Manisa Seçim Sonuçları 2024
Mardin Seçim Sonuçları 2024
Mersin Seçim Sonuçları 2024
Muğla Seçim Sonuçları 2024
Muş Seçim Sonuçları 2024
Nevşehir Seçim Sonuçları 2024
Niğde Seçim Sonuçları 2024
Ordu Seçim Sonuçları 2024
Osmaniye Seçim Sonuçları 2024
Rize Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Seçim Sonuçları 2024
Samsun Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2024
Siirt Seçim Sonuçları 2024
Sinop Seçim Sonuçları 2024
Şırnak Seçim Sonuçları 2024
Sivas Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Seçim Sonuçları 2024
Tokat Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Seçim Sonuçları 2024
Tunceli Seçim Sonuçları 2024
Uşak Seçim Sonuçları 2024
Van Seçim Sonuçları 2024
Yalova Seçim Sonuçları 2024
Yozgat Seçim Sonuçları 2024
Zonguldak Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER