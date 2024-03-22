DSP Belediye Başkan Adayları 2024 - DSP (Demokratik Sol Parti) Belediye Başkanı Aday Listesi
DSP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il DSP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için DSP belediye başkan adayları listesi...
İL İL DSP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Adana: Hakan Buldu
- Ankara: Mehmet Selim Çetin
- Antalya: Hakan Şaklar
- Aydın: Cemil Köroğlu
- Balıkesir: Ejder Onursal
- Bursa: Mahmut Bayram
- Denizli: Ahmet Geçim
- Diyarbakır: Ali Artun
- Erzurum: Abdulbaki Yıldız
- Eskişehir: Fevzi Öner
- Gaziantep: Mehmet Bozkurt
- Hatay: Tuğçe Babuççu
- İstanbul: Nesim Pakır
- İzmir: Kemal Cem Pülten
- Kahramanmaraş: Ahmet Arslan
- Kayseri: Davut Ocak
- Kocaeli: Serap Bilmez
- Konya: Aliye Cansu
- Manisa: Turgay Akbaba
- Mardin: Hasan Erçelebi
- Mersin: Emrah Küçükkapdan
- Muğla: Sevinç Erencan
- Ordu: Adem Baş
- Sakarya: Fatma İp
- Samsun: Mustafa Arlı
- Şanlıurfa: Metin Kaplan
- Tekirdağ: İlhan Güzelgün
- Trabzon: Uğur Erden
- Van: Tuğçe Tekçe Ermiş