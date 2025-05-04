Dualı güveç için Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: 400 yıldır süren gelenek

Pazarın kasaplarından 92 yaşındaki Niyazi Narı, 75 yıldır pazarda kasaplık yaptığını tarihi pazarın 400 yıl önce ilk kez Osman Dede isminde bir Allah dostu tarafından kurulduğunu ve o günden bu yana da sadece cuma günleri hizmet verdiğini söyledi.



74 yaşındaki Ali Özkan ise tarihi pazarın Osmanlı Devleti'nden miras olduğunu belirterek, "Burayı kurarken 7 tane ermiş 40 tane derviş bir araya gelmiş ve burada bu teşkilatı kurmuşlar ve hayvan almaya gelenlerin de eti burada yemelerini istemişler. O zamanlar burada her türlü yiyecek içecek, küçükbaş büyükbaş hayvan her türlü eşya ve kıyafet satılıyormuş. Çevre illerden buraya yürüyerek at üzerinde gelen tacirler ürünlerini satarmış. Şimdilerde sadece cuma günleri kurulan bu pazar o günlerden bize miras. Şimdi bu etin lezzetinin sırrı o zaman bu pazarı kurmak için bir araya gelen erenlerin duasında saklı" diye konuştu.



