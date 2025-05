Dualı güveç için Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: 400 yıldır süren gelenek

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 400 yıldır her cuma kurulan et pazarında kasapların sac üzerinde yüksek ateşte pişirdiği kavurmalar büyük rağbet görüyor. Pazarın manevi atmosferi de oldukça güçlü. Rivayetlere göre, her cuma burada bir Allah dostunun bulunduğu söyleniyor ve ziyaretçiler, burada yedikleri etin lezzetini başka hiçbir yerde bulamadıklarını dile getiriyor. Öyle ki cuma günü yedikleri etin lezzetini diğer günler alamadıklarını iddia edenler bile var. İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki bir merada kurulu hayvan pazarı ile yan yana hizmet veren tarihi cuma pazarına Türkiye'nin dört bir yanından insanlar dualı etlerden yemeğe geliyor.