Dualı güveç için Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: 400 yıldır süren gelenek
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 400 yıldır süregelen kavurma ve güveç geleneği, Tarihi Cuma Pazarı'nda yaşatılmaya devam ediyor. Her cuma günü kurulan bu pazar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Özellikle taze kesilmiş etlerden hazırlanan güveç ve kavurma ile ün kazanmış cuma pazarının bir rivayete göre dualı olduğunu bilenler, cuma günü pişirilen etlerin diğer günlerden daha lezzetli olduğunu iddia ediyor. Cuma pazarı, bölgedeki hayvancılığı yeniden canlandırmayı hedefliyor.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 400 yıldır her cuma kurulan et pazarında kasapların sac üzerinde yüksek ateşte pişirdiği kavurmalar büyük rağbet görüyor. Pazarın manevi atmosferi de oldukça güçlü. Rivayetlere göre, her cuma burada bir Allah dostunun bulunduğu söyleniyor ve ziyaretçiler, burada yedikleri etin lezzetini başka hiçbir yerde bulamadıklarını dile getiriyor. Öyle ki cuma günü yedikleri etin lezzetini diğer günler alamadıklarını iddia edenler bile var. İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki bir merada kurulu hayvan pazarı ile yan yana hizmet veren tarihi cuma pazarına Türkiye'nin dört bir yanından insanlar dualı etlerden yemeğe geliyor.