'Dubai çikolatası' çılgınlığı kurabiyeye de sıçradı: Fiyatı bin lira

Sosyal medyada başlayan "Dubai çikolatası" çılgınlığı, dünyanın birçok ülkesi kadar Türkiye'de de hızla yayıldı. Özellikle gençler arasında tüketimi artan ve genellikle "zenginlik" göstergesi olarak nitelendirilen Dubai çikolatası, öyle yoğun talep gördü ki hızla merdiven altına bile indi.

Kaliteli ve kalitesiz çeşitleri pastane ve marketler kadar internette de satılmaya başlandı. Kilosu halen 2 bin liranın üzerinde olan Dubai çikolatası popülerliğini koruyor.