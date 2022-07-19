Düden Göleti'nde toplu martı ölümleri

Konya'daki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 19.07.2022 - 01:59

Düden Göleti'nde toplu martı ölümleri - 1

'nın Kulu ilçesindeki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Düden Göleti'nde toplu martı ölümleri - 2

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Özel Çevre Koruma Sahası statüsünde bulunan gölette, toplu halde yüzlerce ölü martı bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Düden Göleti'nde toplu martı ölümleri - 3

Bölgeye giden ekipler, 500 civarında ince gagalı ve karabaş türü martının öldüğünü belirledi.

Düden Göleti'nde toplu martı ölümleri - 4

Yapılan incelemelerde ölen kuşlarda ateşli silah izine rastlamayan ekipler, ölümlerin zehirlenme ya da hastalık gibi başka bir nedenle olup olmadığının araştırılması için ölü martı numuneleri alarak Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne teslim etti.

Düden Göleti'nde toplu martı ölümleri - 5

Enstitüdeki araştırma sonucuna göre ölümlerin sebebinin belli olacağı ve buna göre de işlem yapılacağı kaydedildi.

Düden Göleti'nde toplu martı ölümleri - 6
Düden Göleti'nde toplu martı ölümleri - 7
Düden Göleti'nde toplu martı ölümleri - 8
Düden Göleti'nde toplu martı ölümleri - 9
Düden Göleti'nde toplu martı ölümleri - 10
Düden Göleti'nde toplu martı ölümleri - 11
Düden Göleti'nde toplu martı ölümleri - 12

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