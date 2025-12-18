Düğüm çözülecek mi? Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme
18.12.2025 12:17
AA
Van'da Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Rojin'in şifresi kırılamayan telefonu İspanya'ya gönderildi.
Van'da göl kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün üzerinden bir yıl geçti.
Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığının girişimleri sonucu Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı.
İspanya Adalet Bakanlığının Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edildi.
NE OLMUŞTU?
Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.
Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.
Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, verilen raporda, Rojin Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki erkek kişiye ait DNA örneklerinin bulunduğunu ifade etmişti.