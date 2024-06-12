Düğün 2 gün 2 gece sürdü! Geline 2 kilo altın, damada 2,7 milyon lira para takıldı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Jirki aşiretinin liderlerinden Cemil Öter'in kardeşi Özcan Öter (27) ile Merve Akpınar (23), 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Yaklaşık 5 bin davetlinin katıldığı düğünde, geline 2 kilo altın, damada 2 milyon 750 bin lira takıldı.
Beytüşşebap ilçesinde Jirki aşiretinin liderlerinden Cemil Öter'in kardeşi Özcan Öter ile Merve Akpınar, 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi.