Düğün 2 gün 2 gece sürdü! Geline 2 kilo altın, damada 2,7 milyon lira para takıldı

Damadın bir diğer ağabeyi Mehmet Salih Öter de "Düğünümüz çok güzel geçti. Katılan akraba, aşiret, tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu. Damadın yeğeni Fevzi Öter ise "Güzel dileklerini ve takılarını gönderen tüm dost ve akrabalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çiftimize 2 milyon 750 bin TL ve 2 kilo takı takıldı" dedi.