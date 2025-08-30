Düğün gecesi kabus: 25 yıllık emekleri küle döndü

Mersin’in Erdemli ilçesinde oğullarını evlendirdikleri gün, Özden ailesinin evi ve deposu kundaklama sonucu kül oldu. Olayın failinin aileyle husumeti bulunan komşuları olduğu ortaya çıktı.

Koyuncu Mahallesi'nde üç gün önce meydana gelen olayda, Ahmet ve Şule Özden çiftinin 2 katlı evi ile limon deposu düğün sırasında alevlere teslim oldu. Düğün için yaylada bulunan aile, yangın haberini alınca büyük şok yaşadı.

İtfaiyenin 10 ekiple müdahale ettiği yangın 2 saatte kontrol altına alınırken, plastik kasaların alevleri büyüttüğü belirtildi. Yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Olay yerine gelen aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.