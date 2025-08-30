Düğün gecesi kabus: 25 yıllık emekleri küle döndü

Mersin’in Erdemli ilçesinde oğullarını evlendirdikleri gün, Özden ailesinin evi ve deposu kundaklama sonucu kül oldu. Olayın failinin aileyle husumeti bulunan komşuları olduğu ortaya çıktı.

Düğün gecesi kabus: 25 yıllık emekleri küle döndü - 1

Koyuncu Mahallesi'nde üç gün önce meydana gelen olayda, Ahmet ve Şule Özden çiftinin 2 katlı evi ile limon deposu düğün sırasında alevlere teslim oldu. Düğün için yaylada bulunan aile, yangın haberini alınca büyük şok yaşadı.

İtfaiyenin 10 ekiple müdahale ettiği yangın 2 saatte kontrol altına alınırken, plastik kasaların alevleri büyüttüğü belirtildi. Yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Olay yerine gelen aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.

Düğün gecesi kabus: 25 yıllık emekleri küle döndü - 2

KOMŞU İTİRAF ETTİ

Yangının ardından başlatılan soruşturma sonucu Özden ailesinin şüphelendiği komşuları A.İ. gözaltına alındı. İfadesinde benzin ve tiner dökerek yangını çıkardığını itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özden ailesi, kundaklamanın köklü bir arsa anlaşmazlığından kaynaklandığını öne sürdü. Ailenin, şüphelinin dedesine ait olan yeri 35 yıl önce parasını ödeyerek muhtar senediyle aldıkları, ancak tapu nedeniyle süregelen husumetin olayı tetiklediği iddia edildi.

Düğün gecesi kabus: 25 yıllık emekleri küle döndü - 3

Yangında evi ve deposu kullanılamaz hale gelen Ahmet Özden, oğlunun düğün gününde yaşadıkları felaketi şu sözlerle anlattı:

“Sevincimizi içimizde koydular, hayatımızı cehenneme çevirdiler. 25 yıllık emeğimizi yaktılar kül ettiler. Annesiyle beraber daha önce beni tehdit etmişlerdi, evinizi yakacağız dediler ve yaptılar. Depom, evim, gelin getireceğimiz üst kat yandı. Gelin getiremedik, kısmet olmadı.”

Düğün gecesi kabus: 25 yıllık emekleri küle döndü - 4

Anne Şule Özden de gözyaşları içinde şüphelilerin cezalandırılmasını isteyerek, “Çocuklarımızın en mutlu gününde böyle düşmanlık yapılmaz. 25 yıllık emeğimiz bir anda yok oldu” dedi.

