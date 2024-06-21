Düğün günü büyük sürpriz: Beni cehennemden kurtardılar

"ADIYAMAN'A GELDİĞİMİZDE KORKUNÇ BİR ORTAM VARDI"

Madencilerden Okay Çiloğlu, "6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'a geldiğimizde korkunç bir ortam vardı. Gizem'in yanına gittiğimizde sesini almak o kadar zor oldu ki anlatamayız. Sonunda sesine ulaştık. Benden bir söz istemişti. Ben onun sözünü yerine getirip onu oradan kurtardım. Benim çok uykum geliyordu, 36 saatlik çalışmanın ardından uykum geliyordu, bana abi uyu diyordu. Onun ayaklarının ucunda 5-10 dakika uyumuştum. Gerçekten çok yoğun tempolu bir çalışmaydı. Bizi orada yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Mehmet amcamızla da çok uğraştık. Allah'ın izniyle sağ salim onları çıkardık. Rabbim bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Varlığımız birliğimiz daim olsun inşallah" ifadelerini kullandı.