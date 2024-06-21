Düğün günü büyük sürpriz: Beni cehennemden kurtardılar
Gizem Nur Özkan, 6 Şubat depreminde Adıyaman'da yerle bir olan Yaşamkent Sitesi'nin enkazı altında kaldı. Madencilerin çabasıyla mucize eseri 54 saat sonra sağ kurtuldu. Kendisini kurtaran madenciler sürpriz yaparak Gizem'in nikah törenine katıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da Yaşamkent Sitesi'nde yıkılan binadan 28 yaşındaki Gizem Nur Özkan, madencilerin çalışmalarıyla 54 saat sonra sağ olarak çıkarılmıştı.