Düğün günü vurulan damat 25 gün sonra dünyaevine girdi

Oluşturulan özel ekip de, olaydan 5 saat sonra saklandığı arkadaşının evinde Aktaş’ı olayda kullandığı tabancayla yakalayarak gözaltına aldı. Aktaş, ifadesinde akrabası da olan F.A.'yı sevdiğini ve istemeye gittiklerini ancak ailesinin rızası olmadığı için evlenemediğini söyledi. Aktaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.