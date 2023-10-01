Düğün günü vurulan damat 25 gün sonra dünyaevine girdi

Diyarbakır’da 5 Eylül günü, düğününün yapılacağı salona girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan damat Ahmet Erdem, tedavisinin ardından 25 gün sonra dünyaevine girdi.

Düğün günü vurulan damat 25 gün sonra dünyaevine girdi - 1

Diyarbakır’da 5 Eylül günü düğün salonunda vurulan damat, tedavisinin ardından 25 gün sonra evlendi.

Olay, 5 Eylül’de akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

Damat Ahmet Erdem, gelin F.A. ile birlikte salona girdiği sırada Selahattin Aktaş belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşledi. Davetliler panik ve korku içerisinde kaçışırken, 8 kurşun isabet eden Ahmet Erdem ile seken kurşunun bacağına isabet ettiği 10 yaşındaki E.K. yaralandı.

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Düğün günü vurulan damat 25 gün sonra dünyaevine girdi - 2

Aktaş, saldırının ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahmet Erdem ve E.K. yakınları tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. E.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, hayati tehlikesi bulunan Erdem, özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı.

Düğün günü vurulan damat 25 gün sonra dünyaevine girdi - 3

Oluşturulan özel ekip de, olaydan 5 saat sonra saklandığı arkadaşının evinde Aktaş’ı olayda kullandığı tabancayla yakalayarak gözaltına aldı. Aktaş, ifadesinde akrabası da olan F.A.'yı sevdiğini ve istemeye gittiklerini ancak ailesinin rızası olmadığı için evlenemediğini söyledi. Aktaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Düğün günü vurulan damat 25 gün sonra dünyaevine girdi - 4

25 GÜN SONRA EVLENDİ

Hayati tehlikeyi atlatan damat Ahmet Erdem ise normal servise alındı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Erdem ve ailesi yeniden düğün hazırlığı yaptı.
Düğün günü vurulan damat 25 gün sonra dünyaevine girdi - 5

Olaydan 25 gün sonra Ahmet Erdem ile gelin F.A. bu kez Batman’da Çamlıtepe Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda dünyaevine girdi.

Dün gerçekleştirilen düğünde Ahmet Erdem’in halay çektiği görüntüler de kameralar tarafından kaydedildi.
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