Düğün günü vurulan damat 25 gün sonra dünyaevine girdi
Diyarbakır’da 5 Eylül günü, düğününün yapılacağı salona girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan damat Ahmet Erdem, tedavisinin ardından 25 gün sonra dünyaevine girdi.
Diyarbakır’da 5 Eylül günü düğün salonunda vurulan damat, tedavisinin ardından 25 gün sonra evlendi.
Olay, 5 Eylül’de akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.Damat Ahmet Erdem, gelin F.A. ile birlikte salona girdiği sırada Selahattin Aktaş belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşledi. Davetliler panik ve korku içerisinde kaçışırken, 8 kurşun isabet eden Ahmet Erdem ile seken kurşunun bacağına isabet ettiği 10 yaşındaki E.K. yaralandı.