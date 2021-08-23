Düğün konvoyunu gören dönüp bir daha baktı

"UNUTULMAZ BİR GÜNDÜ" Vatandaşların konvoya ilgi gösterdiğini belirten damat Okan Uslu, “Mesleğimiz icabı böyle bir etkinlik oluşturalım istedik. Operatör arkadaşlarımız da bizlere destek verdiler. Diğer karşılaştığımız konvoylarda insanlar kendi konvoylarını bırakıp bizi fotoğrafladı” derken, gelin Sinem Uslu ise “Tahmin edebiliyordum ama benim için sürpriz oldu. Bizim için unutulmayacak bir olay yaşadık. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.