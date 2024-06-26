Düğün magandaları suç makinesi çıktı
Bursa'da düğün konvoyunda araçlarını durdurup, uzun namlulu silahlarla havaya rastgele ateş eden 3 kişiden Engin Bozkurt ile E.K. tutuklanırken, Abdullah O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadelerinde "eğlence olsun" diye havaya ateş ettiklerini söyleyen şüphelilerden Bozkurt'un 33, E.K.'nin 23, Abdullah O.'nun 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde 20 Haziran saat 20.00 sıralarında düğün konvoyuna katılan 3 kişi, trafiğin durduğu bir anda otomobilden inerek uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı.