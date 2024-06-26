Düğün magandaları suç makinesi çıktı

Bursa'da düğün konvoyunda araçlarını durdurup, uzun namlulu silahlarla havaya rastgele ateş eden 3 kişiden Engin Bozkurt ile E.K. tutuklanırken, Abdullah O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadelerinde "eğlence olsun" diye havaya ateş ettiklerini söyleyen şüphelilerden Bozkurt'un 33, E.K.'nin 23, Abdullah O.'nun 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde 20 Haziran saat 20.00 sıralarında düğün konvoyuna katılan 3 kişi, trafiğin durduğu bir anda otomobilden inerek uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı.

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Düğün magandaları suç makinesi çıktı - 2

Şüpheliler, daha sonra trafiğin açılmasıyla araçlarına binerek uzaklaştı. Şüphelilerin havaya ateş etme anı, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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Uzun namlulu silahla havaya ateş açanların düğün sahiplerinden olduğu öğrenildi.

Düğün magandaları suç makinesi çıktı - 4

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden kimliklerini belirlediği Engin Bozkurt (21), E.K. (17) ile Abdullah O.'yu (18)  kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Düğün magandaları suç makinesi çıktı - 5

"OLAYIN BU BOYUTA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİK"

Şüphelilerden Engin Bozkurt'un, "yağma", "hırsızlık", "yaralama" gibi suçlardan 33, E.K.'nin 23, Abdullah O.'nun 5 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, "Eğlence olsun diye havaya ateş ettik. Olayın bu boyuta geleceğini düşünmedik." dedikleri belirtildi.

Düğün magandaları suç makinesi çıktı - 6

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Engin Bozkurt ve E.K. tutuklanırken, Abdullah O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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