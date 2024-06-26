Düğün magandaları suç makinesi çıktı

"OLAYIN BU BOYUTA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİK"

Şüphelilerden Engin Bozkurt'un, "yağma", "hırsızlık", "yaralama" gibi suçlardan 33, E.K.'nin 23, Abdullah O.'nun 5 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, "Eğlence olsun diye havaya ateş ettik. Olayın bu boyuta geleceğini düşünmedik." dedikleri belirtildi.