Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında taşlı sopalı kavga

Erzurum Palandöken'de, kısır gecesi hazırlığında iki aile arasında kavga çıktı. Tarafların taş ve sopalarla birbirine saldırdığı olayda 3 kişi yaralandı. Bölgeye özel harekat polisleri de çağrıldı. Kavga, polisin müdahalesiyle son buldu.

Haberler - DHA 29.10.2021 - 14:19

Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında taşlı sopalı kavga - 1

Palandöken ilçesi Küme Evler Mahallesi'nde düğün öncesi erkeklerin kendi aralarında düzenlediği kısır gecesi hazırlığında kavga çıktı.

Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında taşlı sopalı kavga - 2

3 KİŞİ YARALANDI

Kadınların da dahil olduğu kavgada taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı, 3 kişi yaralandı.

Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında taşlı sopalı kavga - 3

KURUSIKI TABANCA KULLANILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurusıkı tabancanın da kullanıldığı kavgaya müdahale etti.

Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında taşlı sopalı kavga - 4

Kafasından aldığı darbe ile kanlar içinde kalan yaralılardan biri, polis aracıyla hastaneye götürüldü. Yaralanan diğer 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında taşlı sopalı kavga - 5

ÖZEL HAREKAT ÇAĞRILDI

Gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri de yönlendirildi. Ekipler, bir süre güvenlik için mahallede bekledi.

Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında taşlı sopalı kavga - 6
Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında taşlı sopalı kavga - 7
Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında taşlı sopalı kavga - 8

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