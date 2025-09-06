Düğün salonunda doktor ve eşinin acı ölümü: Bilirkişi raporu ortaya çıktı

İzmir'de düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin devrilmesi sonucu Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı'nın hayatını kaybettiği olayın "önlenebilir" olduğu bilirkişi raporuyla ortaya konuldu.

İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin devrilmesi sonucu 35 yaşındaki doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı'nın (35) hayatını kaybetti.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olay sonrası detaylı soruşturma yürüttü.

Olayın ardından oluşturulan üç kişilik bilirkişi heyeti inceleme yaptı.

RUHSAT ALINDIKTAN SONRA YAPILDI

Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, taş duvarın ruhsat alındıktan sonra yaptırıldığı, ayrıca taş duvar için ruhsat alma zorunluluğunun bulunmadığı tespitine yer verildi.

Raporda, düğün salonu işletmecilerinin kazanın oluşumunda asli kusurlu olabilecekleri değerlendirildi.

"ÖNLENEBİLİRDİ"

Olay günü yaşananlara da yer verilen raporda, olayın önceden öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu, tedbirsizlik ve ihmal sebebiyle meydana geldiği, kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün etkisinin bulunmadığı belirlendiği vurgulandı.

Raporda, Brandanın çelik halatlarının usulüne uygun sağlam zemine (beton vb.) bağlanmamasının kazanın nedenleri olduğu belirtildi.

"TEKNİK VE CEZAİ YÖNDEN SORUMLU"

Raporda, "Taş duvarın üzerindeki köşebent demirlere beton dökülmediğini bilmesine rağmen demirlere çelik halat çekilip brandanın bağlanmasına izin veren, bu konuda oğlu İ.C.'yi uyarmayan şüpheli G.C.'nin olayda teknik ve cezai yönden sorumlu olduğu; köşebent demirlerin taşıma gücü hesabını yaptırmayan, brandanın çelik halatlarının sağlam zemine bağlanmasını sağlamayan, risk değerlendirmesi yaptırmayan şüpheli İ.C.'yi de olayın meydana gelmesinde teknik ve cezai yönden sorumluluğunun bulunduğu; şüphelilerden N.C.'nin ise masaların hazırlanması, toplanması ve işletmenin mutfak kısmı ile ilgilendiği, bu nedenle olayda teknik ve cezai yönden herhangi bir kusurunun bulunmadığı kanaatine varılmıştır." denildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Menemen ilçesinde 25 Mayıs'ta bir anaokulu tarafından velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenlendi.

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı da kızlarının gittiği anaokulunun etkinliğine katıldı.

Program sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi.

Olay sırasında çiftin yanındaki kızı, yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Doktor Mehmet Baltacı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güler Baltacı da hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturmada düğün salonu sahibi salon işletmecileri İ.C. (50), annesi N.C. ve babası G.C. olay günü gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde, kemerin üzerinde branda bulunduğunu ve rüzgarın etkisiyle yapının devrildiğini iddia ettikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından 26 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.C., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken, annesi ve babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

