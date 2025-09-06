Düğün salonunda doktor ve eşinin acı ölümü: Bilirkişi raporu ortaya çıktı
İzmir'de düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin devrilmesi sonucu Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı'nın hayatını kaybettiği olayın "önlenebilir" olduğu bilirkişi raporuyla ortaya konuldu.
İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin devrilmesi sonucu 35 yaşındaki doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı'nın (35) hayatını kaybetti.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olay sonrası detaylı soruşturma yürüttü.
Olayın ardından oluşturulan üç kişilik bilirkişi heyeti inceleme yaptı.