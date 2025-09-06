Düğün salonunda doktor ve eşinin acı ölümü: Bilirkişi raporu ortaya çıktı

"TEKNİK VE CEZAİ YÖNDEN SORUMLU"

Raporda, "Taş duvarın üzerindeki köşebent demirlere beton dökülmediğini bilmesine rağmen demirlere çelik halat çekilip brandanın bağlanmasına izin veren, bu konuda oğlu İ.C.'yi uyarmayan şüpheli G.C.'nin olayda teknik ve cezai yönden sorumlu olduğu; köşebent demirlerin taşıma gücü hesabını yaptırmayan, brandanın çelik halatlarının sağlam zemine bağlanmasını sağlamayan, risk değerlendirmesi yaptırmayan şüpheli İ.C.'yi de olayın meydana gelmesinde teknik ve cezai yönden sorumluluğunun bulunduğu; şüphelilerden N.C.'nin ise masaların hazırlanması, toplanması ve işletmenin mutfak kısmı ile ilgilendiği, bu nedenle olayda teknik ve cezai yönden herhangi bir kusurunun bulunmadığı kanaatine varılmıştır." denildi.