Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 4 ölü
Batman'da TIR ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Ölen Medeni-Remziye İba çiftinin, kızlarının düğünü için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.
Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde M.Ş.A. (45) yönetimindeki 56 KA 126 plakalı TIR ile Medeni İba (52) yönetimindeki 06 FC 6240 plakalı kamyonet, öğle saatlerinde çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda kafa kafaya çarpıştı.