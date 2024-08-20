Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 4 ölü

Batman'da TIR ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Ölen Medeni-Remziye İba çiftinin, kızlarının düğünü için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 4 ölü - 1

Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde M.Ş.A. (45) yönetimindeki 56 KA 126 plakalı TIR ile Medeni İba (52) yönetimindeki 06 FC 6240 plakalı kamyonet, öğle saatlerinde çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda kafa kafaya çarpıştı.

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Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 4 ölü - 2

Kazada aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba (18) ve Mensuriye Güler, hayatını kaybetti.

Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 4 ölü - 3

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 4 ölü - 4

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 4 ölü - 5

Cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 4 ölü - 6

Medeni ve Remziye İba'nın, kızlarının düğünü için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 4 ölü - 7

Kazada hafif yaralanan sürücü M.Ş.A. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 4 ölü - 8
Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 4 ölü - 9
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