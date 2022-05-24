Düğünde geline 2.5 kilo altın, damada 2.2 milyon lira takıldı

Hakkari'de avukat Cengiz Çiftçi ile öğretmen Tuba Egin dünya evine girdi. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde gelin Tuba Egin’e yaklaşık 2,5 kilo altın, damat Cengiz Çiftçi'ye ise 2,2 milyon liralık altın takıldı.

Haberler - DHA 24.05.2022 - 08:47

Düğünde geline 2.5 kilo altın, damada 2.2 milyon lira takıldı - 1

'de avukat Cengiz Çiftçi ile 4 yıl önce tanıştığı Diyarbakırlı öğretmen Tube Egin hayatını birleştirdi.

Düğünde geline 2.5 kilo altın, damada 2.2 milyon lira takıldı - 2

Çift için Hakkari’nin Üzümcü köyü Derav Mahallesi’ndeki evlerinin önünde düğün yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

Düğünde geline 2.5 kilo altın, damada 2.2 milyon lira takıldı - 3

Düğünde davetliler gelin ve damada takı takmak için adeta yarıştı.

Düğünde geline 2.5 kilo altın, damada 2.2 milyon lira takıldı - 4

Geline yaklaşık 2,5 kilo altın takılırken, damat için de dolar ve TL olarak 2 milyon 200 bin TL toplandı.

Düğünde geline 2.5 kilo altın, damada 2.2 milyon lira takıldı - 5

Damadın babası Aydın Çiftçi, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınları ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Düğünde geline 2.5 kilo altın, damada 2.2 milyon lira takıldı - 6

Aydın Çiftçi, "’nin birçok yerinden, hatta yurt dışından konuklarımız burada. Çiftimizin 4 yıl önce Diyarbakır’da başlayan arkadaşlıkları düğünle sonuçlandı. Çok mutluyuz. Burada hoşgörü ortamı oluştu. Farklı kesimlerden vatandaşlar bir arada olmak bizim için ayrıca mutluluk verici" dedi.

Düğünde geline 2.5 kilo altın, damada 2.2 milyon lira takıldı - 7

Damat Cengiz Çiftçi de bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Düğünde geline 2.5 kilo altın, damada 2.2 milyon lira takıldı - 8
Düğünde geline 2.5 kilo altın, damada 2.2 milyon lira takıldı - 9
Düğünde geline 2.5 kilo altın, damada 2.2 milyon lira takıldı - 10
Düğünde geline 2.5 kilo altın, damada 2.2 milyon lira takıldı - 11
Düğünde geline 2.5 kilo altın, damada 2.2 milyon lira takıldı - 12

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