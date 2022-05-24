Düğünde geline 2.5 kilo altın, damada 2.2 milyon lira takıldı

Aydın Çiftçi, "Türkiye’nin birçok yerinden, hatta yurt dışından konuklarımız burada. Çiftimizin 4 yıl önce Diyarbakır’da başlayan arkadaşlıkları düğünle sonuçlandı. Çok mutluyuz. Burada hoşgörü ortamı oluştu. Farklı kesimlerden vatandaşlar bir arada olmak bizim için ayrıca mutluluk verici" dedi.