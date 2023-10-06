Düğünde maganda kurşunu bir can daha aldı

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde Şenol Dursun isimli kişi, katıldığı düğünde maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi. Dursun’un ölümüne neden olan silahı ateşleyen şüpheli, henüz belirlenemedi. Şenol Dursun’un eşi Serpil Dursun, “Kendini bilmeyen bir insanın tabancasından çıkan bir kurşun, benim hayat arkadaşımı, kızımın babasını bizden kopardı.” dedi.

Düğünde maganda kurşunu bir can daha aldı - 1

Ankara Şereflikoçhisar’da maganda kurşunu can aldı.

Olay, 30 Eylül akşamı ilçeye bağlı Akin köyünde meydana geldi. Beyaz eşya servisi ustası olarak çalıştığı iş yerinden kısa süre önce emekli olan, evli ve 1 çocuk babası Şenol Dursun, daha önce beraber çalıştığı arkadaşının çocuğunun düğününe gitti.

Köy meydanında yapılan düğünde silahla havaya ateş açıldı. Bu sırada masada oturan Şenol Dursun, karın bölgesine kurşun isabet etmesi sonucu yere yığıldı.

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Düğünde maganda kurşunu bir can daha aldı - 2

Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dursun, yaşamını yitirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kurşunun kimin silahından çıktığı henüz belirlenemedi.

Düğünde maganda kurşunu bir can daha aldı - 3

Şenol Dursun’un 20 yıllık eşi Serpil Dursun, “Benim istediğim artık silahlar konuşulmasın, artık kalemler konuşulsun. 21'inci yüzyıldayız, silahlar ne? Çocuklarımızın hayatı sönüyor. Benim eşim, daha yeni emekli olmuştu. Hayatının baharındaydı.” diyerek duruma tepki gösterdi.

Düğünde maganda kurşunu bir can daha aldı - 4

Dursun’un kızı Zeynep Nur Dursun da babasının okuması için çok çabaladığını ve okuduğunu görmek istediğini belirterek, “Çok güzel hayallerimiz vardı. Ama bir maganda kurşunu, babamın hayatına son veriyor, bizim hayallerimizi elimizden alıyor. Beraber başaracağımız çok şey vardı. Doktor olmamı istiyordu. Ben de artık doktor olmak için çalışacağım.” diye konuştu.

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