Düğünde maganda kurşunu bir can daha aldı
Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde Şenol Dursun isimli kişi, katıldığı düğünde maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi. Dursun’un ölümüne neden olan silahı ateşleyen şüpheli, henüz belirlenemedi. Şenol Dursun’un eşi Serpil Dursun, “Kendini bilmeyen bir insanın tabancasından çıkan bir kurşun, benim hayat arkadaşımı, kızımın babasını bizden kopardı.” dedi.
Ankara Şereflikoçhisar’da maganda kurşunu can aldı.
Olay, 30 Eylül akşamı ilçeye bağlı Akin köyünde meydana geldi. Beyaz eşya servisi ustası olarak çalıştığı iş yerinden kısa süre önce emekli olan, evli ve 1 çocuk babası Şenol Dursun, daha önce beraber çalıştığı arkadaşının çocuğunun düğününe gitti.
Köy meydanında yapılan düğünde silahla havaya ateş açıldı. Bu sırada masada oturan Şenol Dursun, karın bölgesine kurşun isabet etmesi sonucu yere yığıldı.