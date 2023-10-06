Düğünde maganda kurşunu bir can daha aldı

Dursun’un kızı Zeynep Nur Dursun da babasının okuması için çok çabaladığını ve okuduğunu görmek istediğini belirterek, “Çok güzel hayallerimiz vardı. Ama bir maganda kurşunu, babamın hayatına son veriyor, bizim hayallerimizi elimizden alıyor. Beraber başaracağımız çok şey vardı. Doktor olmamı istiyordu. Ben de artık doktor olmak için çalışacağım.” diye konuştu.